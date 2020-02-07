«Я увидел, что дом горит, и пошел обратно спать»: 40-летний мужчина заживо сгорел в частном доме под Нижним Новгородом

Случайное знакомство и последующая попойка закончилась трагедией для двух жителей деревни Комкино в Первомайском районе Нижегородской области. Один из них заживо сгорел в частном доме, а второй – теперь вынужден ходить по допросам.

- Все произошло 23 января, - вспоминает сейчас 40-летний Олег Макровский (имя героя изменено – прим. Ред.) – Я случайно познакомился с одним мужиком. Звали его Павел. Ну, выпили, закусили. Он сказал, что у него нет ни дома, ни семьи. Я его возьми да и позови к себе. Там мы еще выпили…Когда я почувствовал, что мне уже хватит, пошел спать в баню. А Пашка в доме остался.

Среди ночи Олег проснулся от густого дыма и непонятного треска. Кое-как выбравшись на улицу из бани, он обнаружил, что дом уже вовсю полыхает.

- Я, конечно, думал его тушить, - рассказывает Олег. – Да только пьяный был – ничего не соображал. Пополз за водой в баню, да там же ткнулся и уснул. В общем, увидел, что дом горит, и пошел обратно спать.

Масштабы трагедии стали понятны только наутро. При разборе деревяшек сгоревшего дома, было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Он обгорел до скелета. Только благодаря рассказу Олега, его удалось опознать.

- По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем в результате курения в нетрезвом состоянии, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Личность погибшего мужчины уже установлена. Им оказался 40-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он был неоднократно судим за разбои, грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время обстоятельства трагедии выясняются.