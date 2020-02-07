2020-02-07T12:00:57+03:00
Звезды

Владимир Кристовский сочинил матерную песню про Серегу

Вместе с Василием Уриевским лидер Uma2rman снял трехминутный клип [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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В трехминутном клипе с Владимиром снялся старший брат Сергей.В трехминутном клипе с Владимиром снялся старший брат Сергей.Фото: Скриншот с видео
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Лавры знаменитого матерщинника Сергея Шнурова не дают покоя многим российским знаменитостям. Однако не все решаются пойти по его стопам, разбавляя свой репертуар песнями с ненормативной лексикой. А Владимир Кристовский из Uma2rman рискнул и выпустил матерный трек «Серега говорит», написанный в соавторстве с саратовским музыкантом Василием Уриевским. Недолго думая, ребята сняли трехминутный клип на новую песню и выложили его в соцсетях.

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Владимир сочинил матерную песню про Серегу
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- Внимание! Ненормативная лексика! Уберите от экранов детей, женщин, домашних животных, аквариумных рыб, - написал младший Кристовский в Инстаграме.

Сначала в песне поется про простого Серегу, который жил и никого не трогал. Но вскоре к нему начали приходить с просьбами. «Серега, дай денег на пиво. Серега, заплати за квартиру. Серега, убери за котом…, - поет Владимир Кристовский. - А Серега говорит: «*** вам! У меня ничего нет, я вам ничего не дам!»

Главного героя в музыкальном видео сыграл Сергей Кристовский. Фото: Скриншот с видео

Главного героя в музыкальном видео сыграл Сергей Кристовский.Фото: Скриншот с видео

Однако упоминается в песне и Володя, который жил как лопух в огороде. Но и он со временем изменится и будет кивать на бедного Серегу. А Серега говорит: «*** вам! У меня ничего нет, я вам ничего не дам!» Надо ли говорить, что главного героя в музыкальном видео сыграл Сергей Кристовский.

В планах - записать еще несколько совместных треков с саратовской звездой. Фото: Скриншот с видео

В планах - записать еще несколько совместных треков с саратовской звездой.Фото: Скриншот с видео

- Это наш первый совместный трек и клип с братьями Кристовскими. Не судите строго, это всего лишь шутка, - обратился к публике Василий Уриевский.

Кстати, в Uma2rman сообщили, что в планах – записать еще несколько совместных треков с саратовской звездой.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» Владимир Кристовский признался, что с годами их дружба с братом Сергеем только крепчает.

- Мы по-прежнему с ним близки. Я очень люблю старшего брата. Он - мои надежда и опора, человек, на которого я всегда могу положиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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