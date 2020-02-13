Просто «заброшка» или часть истории: Нижегородцы высказали свое отношение к сносу элеватора на Черниговской

Вот уже вторую неделю одной из самых обсуждаемых тем в Нижнем Новгороде остается снос элеватора на Черниговской улице, рядом с Метромостом. После того, как появилась информация о том, что постройка будет уничтожена, а на ее месте возведут суперсовременный бизнес-центр, жители разделились на два лагеря. Одни считают это решение рациональным, потому что «давно пора», а другие утверждают, что вместе с элеватором уйдет целая эпоха, что мы теряем историческую ценность.

Комментариев и постов на эту тему в нижегородских пабликах уже больше сотни. Большинство из них – негативные. Люди не хотят, чтобы мукомольный комплекс сносили, потому что он стал «частью истории Нижнего Новгорода».

Постройка скоро будет уничтожена, а на ее месте возведут суперсовременный бизнес-центрФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Я за то, чтобы сохранить и добавить отреставрировав. Но не ломать. Такая громада. Так уже никто не построить, - пишет Евгения Гончарова.

- Ну да, зачем нам заводы ? Нам нужны торговые центры или храмы, - добавила Альбина Хакимова.

И таких мнений – десятки. Нижегородцы признаются: они хотели бы увидеть отреставрированный элеватор, а не новый бизнес-центр. Многие окунулись в воспоминания: как устраивали там свадебные фотосессии, лазили с друзьями в юности. Но больше всего заброшенное здание ассоциируется у них с известным российским сериалом «Метод» - именно внутри него жил главный герой Родион Меглин, которого сыграл Константин Хабенский.

Но не мало и тех, кто считает снос элеватора – единственным грамотным решением. По их мнению, приволжскую столицу давно пора избавлять от «ненужных заброшек».

«Город должен развиваться», «Лучше построить там что-то более нужное», «Это просто заброшка, а не часть истории» - пишут нижегородцы.

В любом случае решение уже принято. Несколько дней назад элеватор начали сносить. Как удалось выяснить «Комсомольской правде», на его месте, согласно проекту, планируется выстроить новое, ультрасовременное здание. Хотя изначально планировалось сохранить комплекс в нынешнем виде полностью, просто ограничившись реконструкцией. Но в процессе проектирования стало понятно: подобная реконструкция элеватора – почти непосильная задача. Поэтому было принято решение снести здание и построить на его месте новое.