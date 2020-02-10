МЧС предупреждает нижегородцев о сильном ветре

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня после 15.00 ожидается усиление ветра до 13, а местами – до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сильный ветер сохраниться до 17.00, а также вернется в регион ночью. Завтра в Нижнем Новгороде также ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Спасатели прогнозируют увеличение количества аварий на линиях электропередач, падения деревьев и непрочно закрепленных конструкций.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует оставаться в автомобиле или помещении, если непогода застала вас в них. На улице лучше держаться подальше от деревьев, конструкций, легких построек, линий электропередач. Обо всех обрывах проводов необходимо сообщать в администрацию населенного пункта по месту проживания.

Напомним, в течение недели в Нижегородской области ожидается пасмурная погода без сильных морозов.