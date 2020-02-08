Объездную дорогу в Нижегородской области расширят до четырех полос

Двухкилометровая дорога, одна из основных транспортных магистралей Дзержинска, будет расширена до четырех полос в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

ГУАД Нижегородской области в конце января заключило договор на ремонт дороги, цена контракта составила 431 млн рублей. Подрядчиком выступила компания "Эйдос". Планируемый срок окончания работ - октябрь 2021 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, анализ состояния улицы Красноармейской показал, что в данном случае необходима масштабная реконструкция магистрали. А поскольку Заревская объездная - это одна из основных транспортных артерий Дзержинска и стратегический объект, правительство приняло решение добиваться финансирования работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы смогли отстоять свою позицию в Министерстве транспорта России, и реконструкция дороги вошла в перечень работ, которые будут выполнены в рамках нацпроекта», - отметил Глеб Никитин.

В ходе выездного совещания руководители ГУАДа, администрации "города химиков" и генподрядчика утвердили с ресурсоснабжающими организациями график работ с инженерными коммуникациями. Это первый этап масштабной реконструкции. После завершения реконструкции проезжая часть будет расширена до четырех полос, по обеим сторонам дороги появятся "ливневка" и шумозащитные экраны, новое освещение и современные остановочные павильоны.

По словам генподрядчика, он готов приступить к работам уже в начале апреля.

Напомним, ранее был опубликован список дорог, которые планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году.