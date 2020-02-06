«От коронавируса или фанатов?»: Егор Крид надел маску для прогулки по Нижнему Новгороду

Популярный певец, а с недавних пор еще и киноактер Егор Крид приехал в Нижний Новгород, чтобы зажечь на стадионе «Нагорный». Накануне концерта перед многотысячной публикой молодой человек решил прогуляться по городу, выбрав для этого необычные аксессуары - по кольцу на каждый палец и хирургическую маску.

- На прогулку по Нижнему! - сообщил артист в Инстаграме.

Фанаты принялись гадать, зачем звезде понадобилось прятаться под маской. Версий, в общем-то, немного. Но основная - защита от коронавируса, который, однако, пока не добрался до приволжской столицы.

- Крид боится заразиться коронавирусом? - поинтересовался an1star.

- Думаешь, маска спасет от коронавируса? - подключилась ju1iettta.

- Так, а почему в маске? Надеюсь, не заболел, - добавила evazaharcenkoartemovna.

- Маска от коронавируса или от фанатов? - предположила __poliika__.

Примечательно, что сам артист свой образ никак комментировать стал.