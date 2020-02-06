Трамвай на Ильинской ликвидировать не станут

Представители органов власти, активисты ОНФ и эксперты в сфере транспорта провели круглый стол по теме «Трамвайное сообщение на улице Ильинской». Мероприятие состоялось в среду, 5 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главным вопросом встречи стала тема сохранения городского трамвайного кольца при разработке концепции развития улицы Ильинской и прилегающих к ней кварталов. Напомним, ранее в ряде СМИ прошла информация о том, что кольцевой маршрут №2 может быть ликвидирован, однако министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев опроверг эти слухи.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, вопрос ликвидации трамвайного сообщения вообще не рассматривается.

- Окончательные решения по трамвайному сообщению могут быть приняты только в ходе разработки проектной документации по развитию улицы Ильинской. Надо понимать, что пока мы лишь на предпроектной стадии, - подчеркнул Сергей Морозов.

- В рамках проектирования вопрос ликвидации трамвая не рассматривался никогда. Есть задача сделать улицу более комфортной, однако это не должно быть в ущерб транспортной доступности, - отметила директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова.

При этом основным элементом транспортной структуры Започаинья является именно трамвай. И заменить его автобусом практически невозможно. Но и полностью убирать транспорт с Ильинки нельзя – слишком важна эта улица.

Один из пяти предлагаемых вариантов предполагает введение реверсивного движения на небольшом участке Ильинской – от улицы Нижегородской до Малой Покровской. Это позволило бы сохранить движение личного автотранспорта в обе стороны и расширить пешеходную зону до 6-7,5 метров на четной стороне. При этом само городское кольцо удастся сохранить.