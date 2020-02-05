«Не сошлись во взглядах»: Молодой бизнесмен зарубил напарника топором и закопал его тело в сарае

В конце января по нижегородским пабликам разлетелись ориентировки с фотографией и приметами 27-летнего Владислава Харина.

- Пропал человек! С 30 января его местонахождение неизвестно. Помогите найти, - написали волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь».

Харина искали несколько дней, но он будто сквозь землю провалился. Сотрудники правоохранительных органов установили, что последний контакт молодого человека был зафиксирован в центре Нижнего Новгорода. Тогда на опрос в качестве свидетеля был вызван напарник пропавшего – именно он находился с Хариным в Бутурлинском районе накануне исчезновения.

По указанному адресу выехали следователи и полицейские. 4 февраля в пристрое жилого дома было найдено тело молодого человека – его закопали в землю. Напарника Харина тут же задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство» уголовного кодекса России.

Тело Харина нашли в пристрое жилого дома в Бутурлинском районе

- Подозреваемый дал признательные показания, сообщив следователям, что в ходе ссоры с погибшим из-за разногласий в организации работы он нанес ему несколько ранений топором, а затем сокрыл тело погибшего, закопав его, - сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Задержанный 27-летний нижегородец и погибший Харин вместе занимались бизнесом – организовывали доставку еды.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ведется расследование.