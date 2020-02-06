«Разыскивается панда»: В Нижнем Новгороде украли костюм ростовой куклы

Когда нижегородский предприниматель Александр Григорьев (имя героя изменено – прим. Ред.) писал объявление о приеме на работу, он и представить не мог, что угодит в криминальную хронику. Но судьба распорядилась иначе.

- У меня небольшой магазинчик на проспекте Ленина, - рассказал позднее Александр сотрудникам правоохранительных органов. – Вот я и решил ему небольшую рекламу устроить. Купил ростовую куклу панды, нанял работника. Думаю, пускай ходит, бумажки раздает. Да только куда там – через два часа ни работника, ни панды.

Не дождавшись к концу рабочего дня горе-работника, мужчина отправился писать заявление в полицию – как-никак за костюм деньги плачены.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В совершении этого преступления подозревается 30-летний житель Нижнего Новгорода. Ранее он уже был судим за грабеж. А в этот раз устроился к предпринимателю на подработку промоутером. Сейчас нами принимаются меры к розыску костюма панды и задержанию подозреваемого.