«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» подвел итоги реализации благотворительных программ в 2019 году

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») подвело итоги реализации благотворительных программ в 2019 году.

Предприятие ежегодно оказывает активную поддержку различным проектам, направленным на решение социальных проблем Нижегородской области. 2019 год не стал исключением. В течение прошлого года общество оказало благотворительную помощь многим учреждениям Нижегородской области, основной упор был сделан на Кстовский муниципальный район, в частности, это были учреждения образования, культуры, спорта, общественные организации, администрации районных поселений, учреждения здравоохранения.

В рамках программы по замене ветхих окон детских образовательных учреждений района проведены работы в школах в поселках Ждановский, Новоликеево, Подлесово,Запрудное, Чернышиха,Прокошево,Ближнее Борисово. Всего было заменено 68 оконных блоков. В школах поселка Селекционная станция, сел Шелокша,Работки,Чернуха,Вязовка,Большое Мокрое, деревне Афонино была оказана финансовая поддержка на восстановление и улучшение материально-технической базы учреждений. Городским школам также были выделены средства как на проведение ремонтных работ (в т.ч. замену окон, установку радиаторов), так и на организацию мероприятий и участие обучающихся в олимпиадах, профильных сменах, форумах. Ежегодно предприятие поддерживает школы в организации Дня первоклассника.

Среди получателей благотворительной помощи были также и детские дошкольные образовательные учреждения: ремонтные работы разного уровня, включающие ремонт помещений, санузлов, пищеблоков, наружной территории, замены окон и дверей, были проведены в детских садах № 4,8,10,17,19,21,28,30,32,33 города Кстово, № 48 деревни Новоликеево, № 37 села Запрудное, № 41 села Чернуха, детском саду села Чернышиха, детском саду № 47 деревни Прокошево. Помимо проведения ремонтных работ детские сады были оборудованы новым оборудованием и мебелью.

В течение всего года оказывалась помощь учреждениям культуры. Средства для частичного ремонта были выделены Домам культуры сел Чернышиха, Чернуха,деревни Подлесово, библиотеке села Вязовка, Центру внешкольной работы имени С. А. Криворотовой города Кстово, Детско-юношескому центру «Интеллект» и Централизованной библиотечной системе района.

Для Домов культуры деревень Подлесово и Прокошево, сел Работки, Большое Мокрое, Безводное, Ближнее Борисово было приобретено новое музыкальное оборудование и ноутбуки. Осуществлялась всесторонняя помощь и поддержка не только самих учреждений, но и культурных мероприятий:районного праздника «Слава тебе, ветеран!»,посвященного Всемирному дню Учителя, празднования Дня Молодежи, акции «Под флагом Добра!», части мероприятий в период празднования Дня города Кстово и многих других мероприятий, которые в течение года проходили на территории города и района.

В целях обеспечения граждан доступной медицинской помощью в населенных пунктах Большая Ельня, Великий враг, Новые Ключищи, Ветчак оказана благотворительная помощь на восстановление фельдшерско-акушерских пунктов. В Запрудновской врачебной лаборатории установлены новые оконные блоки. В Кстовскую Центральную районную больницу закуплено новое медицинское оборудование для детского отделения.

Не остается без внимания в блоке благотворительности и спортивное направление. В 2019 году на выделенные денежные средства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднфтеоргсинтез» в селе Шава построена новая хоккейная коробка, в селе Запрудное универсальная волейбольная площадка с удобным резиновым покрытием; в поселке Ждановский, селе Работки, деревне Прокошево установлены силовые спортивные уличные тренажеры. В городе Кстово произведен капитальный ремонт скейт-парка, выполнены отделочные работы в помещениях для занятий боксом в спортивной школе олимпийского резерва.

Кроме того, на протяжении всего года выделялись средства на поддержку спортсменов, спортивных соревнований, сборов и крупных мероприятий:«ЛУКОЙЛ» поддержал турнир «Танцевальная Метелица 2019» и Чемпионат ПФО по художественной гимнастике, 11-й Межрегиональный турнир «Метелица», праздничное мероприятие в честь 5-летия ФОК «Волжский берег», открытое Первенство Нижегородской области по Армейскому Рукопашному Бою, Первенство России по боевому самбо, Всероссийские соревнованияпо лыжероллерам, «X Кубок города Кстово по боксу», XXI Межрегиональный турнир по боксу.

Благодаря помощи предприятия стали возможными поездки спортсменов на соревнования разного уровня: воспитанница кстовской шахматной школы приняла участие в Первенстве России по шахматам, Нижегородская областная федерации волейбола смогла провести учебно-тренировочные сборы детской волейбольной команды города Кстово, Кстовскому союзу тайского бокса и кик-боксинга выделены средства на сопровождение спортсмена, участвующего в Чемпионате Мира по тайскому боксу, спортивной школе олимпийского резерва по самбо – для проведения учебно-тренировочных сборов юношеской сборной команды СШОР по боевому самбо, воспитанники боксерского клуба «Тайфун-Кстово» смогли принять участие в первенстве ЦС ФСО Профсоюзов. Были выделены средства и на приобретение спортивного инвентаря, формы, оборудования.

Получателями благотворительной помощи ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» были также ветеранские организации и социально незащищенные слои населения. Значительные средства были направлены на организацию различных мероприятий, приобретение подарков, сувениров, организацию поездок в музеи, театры, закупку оборудования и уставную деятельность.

Есть и адресная помощь, которая была оказана девяти семьям Кстово, воспитывающим детей-инвалидов. Им вручены специализированные кресла-коляски и велосипеды. А по просьбам жителей на семи дворовых территориях установлены детские игровые элементы.

Ежегодно предприятие поддерживает крупные городские праздники – Масленица, День Победы, День молодежи, День города.

Не остается без поддержки и сфера благоустройства района. Оказана помощь в строительстве храмов в селах Запрудное, Работки, Чернуха. В селе Великий Враг изготовлен и установлен мемориал кстовчанам – участникам Великой Отечественной войны. Этот вклад в сохранении памяти о подвигах предков сделан в преддверии празднования 75-летия Великой Победы при поддержке БФ «ЛУКОЙЛ». Для города была изготовлена и установлена стела «Я люблю Кстово»

Кроме того, в рамках ежегодного Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2019 года 42 проекта получили грантовое финансирование на основании Дополнительного Соглашения №3 к Соглашению о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Нижегородской области.