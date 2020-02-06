2020-02-06T12:34:35+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты объединились в одно приложение

6 февраля Яндекс.Транспорт объявил о переезде приложения в мобильные Яндекс.Карты. Оно уже умеет вcе то же самое - показывать движение автобусов, сохранять маршруты в избранное и многое другое
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- При переходе все важные данные автоматически перенесутся в Карты. Отдельный Яндекс.Транспорт будет работать до мая 2020 года - у нижегородцев есть время, чтобы перейти в Яндекс.Карты, - уточнили разработчики.

КАК НАЙТИ ТРАНСПОРТ В КАРТАХ

В Картах следить за тем, где едут автобусы, можно в специальном разделе «транспорт». Для этого нужно нажать кнопку «Транспорт» на главном экране. В этом разделе карты визуально будут отличаться - иконки мест и автомобильные дороги будут менее заметными и не будут отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В Яндекс.Картах тоже можно добавлять избранные маршруты и остановки. При этом избранное из Транспорта при переходе в Карты сохраняется. Проверить, что все перенеслось правильно и ничего не потерялось, можно в Картах в разделе «Мой транспорт».

Карты в реальном времени показывают движение 120 маршрутов автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток Нижнего Новгорода. Данные о транспорте предоставляет МУП «Центральная диспетчерская служба».

ЧЕМ ЕЩЕ ПОМОГУТ КАРТЫ

- В будущем в Яндекс.Картах появятся новые возможности, которых раньше не было в Транспорте. В приложении планируют отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов, - поделились планами разработчики.

В Яндекс.Картах все собрано в одном приложении - там удобно искать места и сразу смотреть, как до них добраться. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены, а потом построить маршрут к нему. Если нужно выбрать, на чем лучше доехать: на общественном транспорте или на машине - в Картах можно сравнить все варианты маршрутов на одном экране. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и через сколько оно приедет.

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