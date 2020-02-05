В Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля

Сегодня ранним утром на 352 километре трассы М-7 Волга «Москва-Уфа» в районе населенного пункта Талашманово в Володарском районе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от МЧС: 3 человека, 1 единица техники.

По данным источника, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель Volvo 1963 года рождения, не справившись с управлением, вылетел на встречку, где и столкнулся с фурой. Водитель иномарки погиб, дальнобойщик отказался от госпитализации. В столкновении участвовали еще два большегрузных автомобиля, получившие механические повреждения.

Напомним, вечером 29 января в Краснобаковском районе Нижегородской области нетрезвый водитель «Форда» не справился с управлением и протаранил фуру.