«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот» в Нижнем Новгороде

1 марта в России отмечается День кошек. В преддверии этого праздника «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот - 2020». В течение 10 дней на нашем сайте будет проходить голосование, по итогам которого двое победителей, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки и дипломы.

Для участия в первом туре нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с несколькими фотографиями вашей кошки или вашего кота на почту kpnn@phkp.ru. Обаятельно укажите в теме письма слово «Фотоконкурс». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование стартует утром 17 февраля и заканчивается 27 февраля в 17:00. Двое победителей будут приглашены на церемонию награждения и получат подарки.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся животных можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!