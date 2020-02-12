2020-02-12T13:13:58+03:00
Общество

«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот» в Нижнем Новгороде

Голосование начнется 17 февраля
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот» в Нижнем Новгороде«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот» в Нижнем НовгородеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

1 марта в России отмечается День кошек. В преддверии этого праздника «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Мисс кошка и мистер кот - 2020». В течение 10 дней на нашем сайте будет проходить голосование, по итогам которого двое победителей, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки и дипломы.

Для участия в первом туре нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с несколькими фотографиями вашей кошки или вашего кота на почту kpnn@phkp.ru. Обаятельно укажите в теме письма слово «Фотоконкурс». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование стартует утром 17 февраля и заканчивается 27 февраля в 17:00. Двое победителей будут приглашены на церемонию награждения и получат подарки.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся животных можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, предлагают установить в Нижнем Новгороде
Нижегородская детская больница купит новый аппарат МРТ
Три нижегородских баскетболиста вызваны в сборную России
В нижегородской поликлинике №4 завершился капремонт
Нижегородский завод впервые построит краболовное судно
Нижегородцы могут принять участие в конкурсе «Послы Победы»
В Нижегородской области ожидается похолодание
Нижегородцы могут проверить свои знания в олимпиаде по экологии
Работы студентов-победителей конкурса соцрекламы появились на медиаэкранах Нижнего Новгорода
Губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание проект социальных поправок в бюджет
Губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание проект социальных поправок в бюджет
Нижегородская область увеличила поставки органических химических соединений в Японию
Нижегородский музей стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
Карантин могут ввести во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля
Пункты переработки древесины поставят на учет в Нижегородской области
Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году
Нижний Новгород примет финал Чемпионата России по киберспорту
В Нижегородской области полностью сгорел большой ангар
Дума Нижнего Новгорода планирует заслушать отчет главы города в апреле
В Нижегородской области появятся дополнительные поезда
Нижегородские студенты представили проекты по преобразованию учебного процесса в вузах
Нижегородский Фонд капремонта продлил срок рассрочки по оплате долга
В Нижегородской области можно бесплатно проверить тонометры на точность
Ликвидация шламонакопителя «Белое море» завершена
Снос элеватора на Черниговской снял с квадрокоптера нижегородский блогер
Синоптики прогнозируют сильный ветер и комфортный «минус»
Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Избран новый глава Богородского района Нижегородской области