2020-02-12T11:47:46+03:00
Общество

«Это необходимо, чтобы избежать несчастных случаев»: На территории Щелоковского хутора запретили кататься на тюбингах и санках

Рядом со склонами появились пояснительные аншлаги [фото]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: администрация Приокского районаФото: администрация Приокского района
Изменить размер текста:

11 февраля на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде появились пояснительные аншлаги, на которых указывается, что кататься на тюбингах с горок запрещено. Специалисты утверждают, что такой вид развлечений опасен для жизни людей.

Как сообщается на официальной странице администрации Приокского района в социальных сетях, местные чиновники уже исследовали горки вокруг Первого озера, пообщались с отдыхающими и уточнили, что сходы предусмотрены только для лыжников.

Теперь там запрещено кататься на санках, ватрушках, тюбинках, ледянках и горных велосипедах в рамках соблюдения правил безопасности.

Фото: администрация Приокского района

Фото: администрация Приокского района

- Даже если вы видите чистый, удобный склон – нужно быть уверенным, что этот участок предназначен для съезда. Эта информация необходима, чтобы избежать несчастных случаев. Поэтому я дал поручение провести профилактические беседы с учениками школ района, - заявил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, несколько дней назад в Городце 12-летний мальчик погиб, вылетев на тюбинге на проезжую часть. В тот момент по дороге ехала иномарка - водитель не успел затормозить на скользкой дороге. За рулем находился 24-летний молодой человек: в момент происшествия он не был пьян и с места ДТП не скрывался. Правоохранители возбудили уголовное дело, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Три нижегородских баскетболиста вызваны в сборную России
В нижегородской поликлинике №4 завершился капремонт
Нижегородский завод впервые построит краболовное судно
Нижегородцы могут принять участие в конкурсе «Послы Победы»
В Нижегородской области ожидается похолодание
Нижегородцы могут проверить свои знания в олимпиаде по экологии
Работы студентов-победителей конкурса соцрекламы появились на медиаэкранах Нижнего Новгорода
Губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание проект социальных поправок в бюджет
Губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание проект социальных поправок в бюджет
Нижегородская область увеличила поставки органических химических соединений в Японию
Нижегородский музей стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
Карантин могут ввести во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля
Пункты переработки древесины поставят на учет в Нижегородской области
Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году
Нижний Новгород примет финал Чемпионата России по киберспорту
В Нижегородской области полностью сгорел большой ангар
Дума Нижнего Новгорода планирует заслушать отчет главы города в апреле
В Нижегородской области появятся дополнительные поезда
Нижегородские студенты представили проекты по преобразованию учебного процесса в вузах
Нижегородский Фонд капремонта продлил срок рассрочки по оплате долга
В Нижегородской области можно бесплатно проверить тонометры на точность
Ликвидация шламонакопителя «Белое море» завершена
Снос элеватора на Черниговской снял с квадрокоптера нижегородский блогер
Синоптики прогнозируют сильный ветер и комфортный «минус»
Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Избран новый глава Богородского района Нижегородской области