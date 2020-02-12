«Это необходимо, чтобы избежать несчастных случаев»: На территории Щелоковского хутора запретили кататься на тюбингах и санках

11 февраля на территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде появились пояснительные аншлаги, на которых указывается, что кататься на тюбингах с горок запрещено. Специалисты утверждают, что такой вид развлечений опасен для жизни людей.

Как сообщается на официальной странице администрации Приокского района в социальных сетях, местные чиновники уже исследовали горки вокруг Первого озера, пообщались с отдыхающими и уточнили, что сходы предусмотрены только для лыжников.

Теперь там запрещено кататься на санках, ватрушках, тюбинках, ледянках и горных велосипедах в рамках соблюдения правил безопасности.

Фото: администрация Приокского района

- Даже если вы видите чистый, удобный склон – нужно быть уверенным, что этот участок предназначен для съезда. Эта информация необходима, чтобы избежать несчастных случаев. Поэтому я дал поручение провести профилактические беседы с учениками школ района, - заявил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, несколько дней назад в Городце 12-летний мальчик погиб, вылетев на тюбинге на проезжую часть. В тот момент по дороге ехала иномарка - водитель не успел затормозить на скользкой дороге. За рулем находился 24-летний молодой человек: в момент происшествия он не был пьян и с места ДТП не скрывался. Правоохранители возбудили уголовное дело, проводится расследование.