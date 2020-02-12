21 нижегородец получил призы от ПАО «ТНС энерго НН»

Переход на электронные квитанции, своевременная оплата счетов и оплата рекомендуемого платежа за электроэнергию – все это уже не первый год поощряется денежными сертификатами и подарками от ПАО «ТНС энерго НН». 7 февраля сразу 21 нижегородец стал победителем акций от компании и получил призы в центре обслуживания клиентов.

Самые крупные выигрыши достались участникам акции «Начни новый год с подарка». Все они в период с 1 по 31 декабря 2019 года оплатили ноябрьский счет за электроэнергию и рекомендуемый платеж за декабрь. Таких клиентов набралось больше 121 тысячи человек. Среди них жюри со специальной методике выбрало победителей, которые получили сертификаты на покупку бытовой техники, номиналом от 15 до 50 тысяч рублей.

Самые крупные выигрыши достались участникам акции «Начни новый год с подарка»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Никогда в жизни я ничего не выигрывала – ни в лотереях, ни в конкурсах, - призналась нижегородка Валентина Алексеевна Михеева. – А тут вдруг выиграла сертификат на 50 тысяч рублей. И это при том, что ни про какие акции я и не слыхивала – просто всегда вовремя оплачивала все счета. И вдруг после нового года мне позвонили, и сказали, что я стала победителем акции от ПАО «ТНС энерго НН». Честно говоря, я сначала даже не поверила, что могла что-то выиграть. Убедилась только сегодня!

Такой же неожиданностью стала победа и для других клиентов, ведь на подарки претендовали все добросовестные плательщики, коих в Нижегородской области немало. К примеру, в акции «Свет – в подарок или год – без хлопот» смогли принять участие те потребители, которые своевременно и в полном объеме оплачивали счета за электроэнергию. За это им начислялись баллы. Затем среди тех клиентов, кто с 1 апреля 2019 года по 20 января 2020 года получил не менее 16 баллов, были выбраны победители. Все они получили сертификаты номиналом 12 тысяч рублей на бесплатное энергопотребление.

Переход на электронные квитанции, своевременная оплата счетов и оплата рекомендуемого платежа за электроэнергию – все это уже не первый год поощряется денежными сертификатами и подарками от ПАО «ТНС энерго НН»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Никогда в жизни я ничего не выигрывала – ни в лотереях, ни в конкурсах, - призналась нижегородка Валентина Алексеевна МихееваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Вообще я всегда считал себя удачливым человеком, - признается пенсионер Игорь Дорофеев. – Бывало, и в споре выигрывал, и в лотерею. Да только там какие выигрыши? Так, кулек с мелочью. А тут вдруг я выиграл денежный сертификат. До последнего не верил, что мне его действительно дадут.

Единственные, кто знали о конкурсе и тщательно к нему готовились – это финалисты акции «Электронный счет – в вашу пользу!». Ее участниками смогли стать те, кто перешли на электронную квитанцию в период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года. Благодаря этой акции 120 клиентов компании выиграли призы от 500 до 1000 рублей, которые впоследствии были зачислены на лицевой счет для оплаты электроэнергии. Ну, а финальным этапом акции стал творческий конкурс «В рифме энергетики». Его участники должны были в период с 1 декабря 2019 года по 10 января 2020 года прислать стихотворение на тему электричества или использования электронных квитанций. Специальное жюри затем выбрало среди них трех самых креативных нижегородцев, которые получили по 15 тысяч рублей на свой лицевой счет для оплаты электроэнергии.

Среди них жюри со специальной методике выбрало победителей, которые получили сертификаты на покупку бытовой техники, номиналом от 15 до 50 тысяч рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Стихи я пишу с детства, - вспоминает Ирина Копылова. – Поэтому когда узнала о таком конкурсе, решила поучаствовать. Написала небольшой стихотворный рассказ о том, что бывает, если не платить за электричество. И мое стихотворение всем понравилось! Так что я очень довольна выигрышем, переведу его на лицевой счет мамы.

С каждым годом участников акций от ПАО «ТНС энерго НН» становится все больше и больше, а вот число должников снижается.

7 февраля сразу 21 нижегородец стал победителем акций от компании и получил призы в центре обслуживания клиентовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- За год в наших акциях приняли участие более миллиона потребителей электроэнергии, - рассказал начальник городского отделения ПАО «ТНС энерго НН» Максим Братыгин. - У нас немало клиентов, которые платят исправно каждый месяц, без напоминаний, так же добросовестно передают показания приборов учета, отказываются от бумажных счетов в пользу экологичных – электронных квитанций. Вот именно на них мы хотим обратить внимание, отметить их. Хочется ещё раз поблагодарить наших ответственных, честных и надежных клиентов. Кстати, в 2020 году у нас так же запланированы акции для наших потребителей. Например, сейчас разрабатывается акция с подарками для тех, кто оплачивает рекомендуемый платеж.По сути, они имеют «подушку безопасности» в размере месячного платежа, на случай, если не смогут по какой-либо причине оплатить электроэнергию вовремя. Так что обязательно участвуйте в акциях ПАО «ТНС энерго НН», может быть именно вы в следующий раз станете обладателями ценных подарков.

СПРАВКА

ПАО «ТНС энерго НН» —гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области. На сегодняшний день компания обслуживает более 39 тысяч юридических лиц и более 1,2 миллиона лицевых счетов физических лиц.