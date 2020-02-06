2020-02-06T17:27:19+03:00
Общество

«Лучшая защита - нападение!»: Учительница ИЗО прокомментировала историю с избиением пятиклассника

Выяснением обстоятельств произошедшего в школе № 117 занимаются нижегородские следователи [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Родители обвинили Татьяну Шагову в избиении их ребенка.Родители обвинили Татьяну Шагову в избиении их ребенка.Фото: СОЦСЕТИ
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Доследственная проверка организована после того, как в СМИ появилась информация об избиении пятиклассника на уроке изобразительного искусства в школе № 117 Нижнего Новгорода.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении школьника.

«Комсомольской правде» удалось связаться с той самой учительницей, которую родители обвинили в применении физической силы по отношению к их маленькому сыну, а также в порче мобильного телефона и рюкзака. Татьяна Шагова вела себя сдержанно и отвечала крайне неохотно.

- Родители мальчика активно высказываются, потому что, как написали в «Ютубе», папа-предприниматель стремится в депутаты, мама-предприниматель не платит налоги. И еще: лучшая защита - это нападение. Вот и нападают они. А мне пиар не нужен, меня и так знают в районе, городе, стране, - заявила Татьяна Шагова.

Мальчик отказался выполнять тест, ссылаясь на длительный больничный. Фото: СОЦСЕТИ

Мальчик отказался выполнять тест, ссылаясь на длительный больничный.Фото: СОЦСЕТИ

Ранее сообщалось, что неоднозначная история приключилась в сормовской школе № 117 15 января 2020 года. Мать обвинила учительницу ИЗО в избиении ее ребенка. А все потому, что с учебы мальчик вернулся в синяках и с разорванным рюкзаком. В интервью «Комсомолке» Ольга Сенюкова заявила о желании добиться отстранения учительницы от педагогической деятельности.

- Также хочу выплат за разбитый телефон и разодранный портфель, - уточнила мама пятиклассника.

Позже в районной администрации сообщили, что педагога отстранили от преподавания в классе, где учится якобы избитый школьник.

- Она отстранена от преподавания до окончания проверки и выяснения всех обстоятельств, - добавили в муниципалитете.

После того, как история получила широкую огласку в местных средствах массовой информации, в соцсетях появилась группа в поддержку учителя и директора школы № 117. Вступать в нее предлагалось всем неравнодушным к сложившейся ситуации людей. Однако уже на следующий день открытая группа стала закрытой, а название «В поддержку директора школы № 117» сменилось на короткое «Сормово». Все публикации оттуда таинственным образом исчезли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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