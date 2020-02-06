Константин Ивлев снимает в Нижнем Новгороде новый выпуск скандального шоу «На ножах»

Гроза всех нерадивых рестораторов Константин Ивлев прибыл в столицу Приволжья, чтобы снять очередной выпуск «На ножах». На днях шеф-повар поделился в своем Инстаграме видео со съемок в кафе «Кладовая башня». И, судя по ролику, в новом сезоне скандального телешоу Ивлев предстанет в образе русского богатыря!

ivlevchef Шеф-повар приехал на съемки в Нижний Новгород

Подписчики оценили сценический образ ведущего «Адской кухни, обрадовавшись новости о съемках нового сезона популярной передачи.

- Кольчуга, меч и белые шлепки. Клевый князь! - написала zubanova744.

- Илья Муромец! Не меньше, - добавила nikolaevagalina590.

- Наконец-то. Снова у нас в Нижнем. Быстрее бы посмотреть, что получилось, - отметила lizzz_sparrow.

ivlevchef Константин Ивлев с нижегородским поваром Андреей Сулимой

«Комсомольская правда» обратилась в пиар-службу Константина Ивлева, чтобы узнать подробности насчет его пребывания в Нижнем Новгороде. Но там лишь коротко ответили, что Константин в настоящий момент находится на съемках с телеканалом «Пятница».

Добавим, однако, что на нижегородчине телеведущий пребывает не меньше недели. В своем микроблоге звезда «Пятницы» выложил фото с давним другом - местным шеф-поваром Андреем Сулимой, а после поделился снимком с сыном Матвеем. День рождения последнего, кстати, отмечали всей семьей в одном из ночных клубов на Нижневолжской набережной.

ivlevchef Ведущий "Адской кухни" отпраздновал в Нижнем Новгороде день рождения своего сына Матвея.

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