Анастасия Лаврентьева из Нижнего Новгорода стала «Третьей красой Вселенной 2020»

26-летняя Анастасия Лаврентьева из Нижнего Новгорода завоевала титул «Третья краса Вселенной 2020». Итоги четвертого международного финала проекта «Краса Вселенной» прошел в режиме онлайн 5 февраля, сообщают организаторы.

Фото: http://www.beautyofuniverse.com/

«Комсомолка» рассказывала, что поучаствовать в кинофестивале могли незамужние бездетные девушки в возрасте от 18 до 30 лет. При этом ни рост, ни вес конкурсанток значения не играл. В итоге попытать удачу решилась графический дизайнер Анастасия Лаврентьева, которая трудится в проектном офисе «Стратегии развития Нижегородской области». А еще красавица ростом 180 сантиметров в качестве модели участвовала в конкурсе Wella TrendVision Award 2012.

Фото: http://www.beautyofuniverse.com/

Вместе с остальными участницами нижегородка должна была подготовить креативные любительские короткометражные художественные и документальные фильмы о природе.

На сайте кинофестиваля отмечается, что в отборочных турах фестиваля принимали участие конкурсантки из десяти стран мира: России, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Танзании, Гамбии, Бангладеш и Индии.

«Красой Вселенной 2020» стала Ольга Самуйлова, а второе и третье места заняли Алена Саитова и Анастасия Лаврентьева. Фото: http://www.beautyofuniverse.com/

- Обладательницей титула «Краса Вселенной 2020» стала россиянка Ольга Самуйлова, проживающая в Твери. Второе место и титул «Вторая краса Вселенной 2020» отправился в Молдову Алене Саитовой. Третье место и титул «Третья краса Вселенной 2020» получила россиянка Анастасия Лаврентьева из Нижнего Новгорода, - сообщили организаторы.

Профайл участницы конкурса Краса Вселенной 2020 из Нижнего Новгорода.Видео: http://www.beautyofuniverse.com/

Кстати, пятый фестиваль красоты и творчества планируется провести в режиме оффлайн. Однако где именно он пройдет, пока неизвестно.

- Глобальная миссия проекта - изменить мир к лучшему, улучшение жизни человека на нашей планете и бережное отношение к природе, - уточняется на сайте «Красы Вселенной».