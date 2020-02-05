Нижегородцам предложили выбрать новое название для парка «Швейцария»

Нижегородцам предложили выбрать новое название для парка «Приокский», который более известен жителям города как «Швейцария». Своими вариантами можно поделиться на сайте мэрии в разделе «Интерактивные опросы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Парк «Швейцария» был заложен в 1903 году в дачном пригороде Нижнего Новгорода учащимися гимназий, а также их родителями и преподавателями. В 1958 году парк был значительно увеличен за счет новых посадок, которыми занималась уже комсомольская студенческая молодежь. В то же время парк был переименован в «Парк имени Ленинского комсомола». А в 1992 году парку было возвращено историческое название «Швейцария». Правда, сейчас его официальное юридическое название – ООО «Парк Приокский».

Напомним, в конце января 2020 года Нижний Новгород получил первый транш на благоустройство парка. 1 миллиард 350 миллионов рублей – это федеральная и региональная субсидия, которая поможет привести в порядок самый большой парк города.

- В зоне 20-30 минут езды от парка «Швейцария» проживает полмиллиона жителей. Парк должен стать территорией природы, в которую будут органично встроены места для досуга всех членов семьи, - отметил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.