Неизвестный расплатился в нижегородском кинотеатре фальшивой чеканной монетой

Фальшивая десятирублевая монета была обнаружена в выручке нижегородского кинотеатра «Орленок» в конце января 2020 года. Ее нашли в инкассаторской сумке с выручкой кинотеатра за период с 6 по 12 января, сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

- Вся выручка «Орленка» за этот период составила 61 070 рублей. Но одна монета привлекла внимание специалистов. В ходе исследования подозрения подтвердились – монета оказалась поддельной, изготовленной не на производстве «Гознака», - рассказал «Комсомолке» источник».

Монета была изъята, по факту подделки возбуждено уголовное дело, но кто ей расплатился, пока неизвестно. Остается вопрос, кому и зачем понадобилось подделывать десятирублевые монеты – ведь их подпольное производство, вероятно, обошлось злоумышленнику гораздо дороже, чем себестоимость самих монет.