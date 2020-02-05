2020-02-05T16:34:14+03:00
Происшествия

Неизвестный расплатился в нижегородском кинотеатре фальшивой чеканной монетой

Исследования показали, что десятирублевка была изготовлена не на производстве «Гознака»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Неизвестный расплатился в нижегородском кинотеатре фальшивой чеканной монетойНеизвестный расплатился в нижегородском кинотеатре фальшивой чеканной монетойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Фальшивая десятирублевая монета была обнаружена в выручке нижегородского кинотеатра «Орленок» в конце января 2020 года. Ее нашли в инкассаторской сумке с выручкой кинотеатра за период с 6 по 12 января, сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

- Вся выручка «Орленка» за этот период составила 61 070 рублей. Но одна монета привлекла внимание специалистов. В ходе исследования подозрения подтвердились – монета оказалась поддельной, изготовленной не на производстве «Гознака», - рассказал «Комсомолке» источник».

Монета была изъята, по факту подделки возбуждено уголовное дело, но кто ей расплатился, пока неизвестно. Остается вопрос, кому и зачем понадобилось подделывать десятирублевые монеты – ведь их подпольное производство, вероятно, обошлось злоумышленнику гораздо дороже, чем себестоимость самих монет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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