2020-02-05T13:55:04+03:00
Общество

Железнодорожный переезд в Неклюдове могут сохранить или заменить на пешеходный переход

ГЖД рассмотрит варианты сохранения переезда после жалоб местных жителей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Железнодорожный переезд в Неклюдове могут сохранить или заменить на пешеходный переходЖелезнодорожный переезд в Неклюдове могут сохранить или заменить на пешеходный переходФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жители поселка Неклюдово встревожены из-за возможного закрытия железнодорожного переезда в Толоконцеве. Согласно проектной документации, после строительства новой дороги переезд закроют с целью безопасности – таковы требования РЖД.

- В деревню можно будет попасть только по новой дороге, а это лишних восемь километров. Для пожарных и скорой помощи существенно, - жаловались местные жители в социальных сетях.

Но, возможно, у неклюдовцев еще есть шанс сохранить переезд – или хотя бы получить вместо него пешеходный переход. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов попросил ГЖД рассмотреть техническую возможность сохранения железнодорожного переезда в связи с обращениями граждан. Если выяснится, что сохранение переезда невозможно, рассматривается возможность организации оборудованного пешеходного перехода с сигнализацией, - отметили в пресс-службе.

Кстати, по информации ГЖД, время объезда железнодорожных путей для автомобильного транспорта составит не более пяти минут. А вот время закрытия переезда может достигать и десяти минут, что может быть весьма существенным для работы служб экстренного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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