Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на «Практикум для предпринимателей в Нижнем Новгороде»

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на бесплатную открытую конференцию «Практикум для предпринимателей» в Нижнем Новгороде, которая пройдет при поддержке Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области (АНО «АРКПП НО»). Партнером мероприятия выступает компания «Статус» (Нижний Новгород).

Конференция будет посвящена развитию бизнеса и эффективным инструментам по продвижению и продажам. Традиционно основными темами станут тренды в маркетинге и секреты продвижения, а также стратегия развития команды и продаж. На конференции будут проведены: круглый стол с бизнес-разборами на темы маркетинг, продажи, команда, финансирование. В ходе разбора любой участник сможет задать вопрос о своем бизнесе и сформировать дальнейшую стратегию развития своей компании. Пройдут мастер-классы по имиджу голоса руководителя и привлечению клиентов через рекламу в Instagram.

Практикум пройдет во вторник, 18 февраля 2020 года, в Технопарке «Анкудиновка» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4 (зал «Волга»).

Начало мероприятия – в 10:00. Регистрация участников и приветственный кофе - с 09:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Банк УРАЛСИБ представит директор Нижегородской территориальной дирекции Юлия Баранник. От Агентства кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области выступит начальник отдела развития предпринимательства Центра поддержки предпринимательства Ольга Бронцева. Эксперты откроют конференцию приветственным словом.

Запланированы следующие доклады:

- «Налоговая безопасность бизнеса в 2020 году: важные тренды и изменения».

Спикер - Ксения Фролова, управляющий партнер НПК «Статус».

- «Имидж голоса успешного руководителя. Мастер-класс по технике речи».

Спикер - Ольга Ходакова, руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой», Член Российской общественной академии голоса, педагог высшей категории по технике речи и ораторскому искусству.

- «Продажи х10. Технология точечных аргументов».

Спикер - Кристина Петрухнова, предприниматель, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам. Основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций.

- «Эффективное делегирование как способ развития бизнеса».

Спикер - Танзиля Гарипова, предприниматель, номинант премии «Бизнес успех 2018», номинант премии «молодые миллионеры от Делового Петербурга». Основатель международной Академии бизнес-ассистентов.

- «Поддержка и развитие социального предпринимательства на территории Нижегородской области. Тренды и перспективы».

Спикер - Игорь Седых, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».

- «Как подобрать эффективного блогера для рекламы».

Спикер - Павел Аминев, руководитель сервисов по работе с инстаграм-блогерами fakelikeinfo.ru и Adinblog.ru.

- Практический мастер-класс «Пошаговая настройка привлечения клиентов через рекламу в Instagram».

Спикер - Павел Боревич, эксперт в интернет-маркетинге, основатель digital-агентства Градус°. Консультант по интернет-маркетингу Zewa, Libresse, Libero, Tork (Essity, SCA). Обращаем Ваше внимание, что для участия в мастер-классе необходим ноутбук.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 581 банкомат, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.