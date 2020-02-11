В Нижний Новгород доставят двоих человек, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса

Несколько дней назад в связи со вспышкой смертельного коронавируса из Китая в Тюменскую область были эвакуированы российские и иностранные туристы. Всех их поместили на карантин в местный санаторий «Градостроитель». Однако надолго постояльцы там не останутся – собираются разъехаться по разным городам России.

Как сообщается на сайте оперативного штаба по профилактике коронавируса, эвакуированные граждане отправятся, в том числе, и в Нижний Новгород. По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, в приволжскую столицу после окончания карантина планируется отправить двоих человек. Остальные собираются в Москву, Петербург, Барнаул, Челябинск, Владивосток, Екатеринбург, Киров и другие города – их в списке уже 44.

Куликова уточнила, что точные данные появятся позже, ближе к окончанию карантина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В нижегородских аптеках наметился дефицит медицинских масок. «Комсомолка» прошлась по городу и выяснила, что труднее всего достать маски в небольших аптеках «у дома». Более того, в Нижегородской области уже зафиксирована эпидемия гриппа. По данным на 3 февраля, эпидемический порог в регионе превышен на 17%, а в Нижнем Новгороде – на 27%. На карантин уже закрыты несколько школ и детских садов.