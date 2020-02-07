2020-02-07T10:46:46+03:00
Общество

Пьяный нижегородец расстрелял 24-летнего сына-полицейского из травматического пистолета

Что именно не поделили мужчины, сейчас выясняют следователи
Юлия ИСАЕВАЕлена ЛАЗАРЕВА
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Сын в реанимации, отец задержан.Сын в реанимации, отец задержан.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Несколько дней назад пьяный житель Ардатова выстрелил в родного сына из травматического оружия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, ссора между мужчинами произошла на бытовой почве.

Что именно произошло между ними, сейчас выясняют правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пострадавшего 24-летнего молодого человека доставили в реанимацию с тяжелыми травмами. Известно, что он работает в нижегородском ГИБДД.

К счастью, медики спасли ему жизнь - в настоящий момент здоровью ничто не угрожает.

Отца уже арестовали и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В обстоятельствах и причинах случившегося разбираются следователи.

Тем временем трагедию вовсю обсуждают в социальных сетях. Один из подписчиков паблика «Кстати» утверждает, что изначально ссора проиошла между родителями потерпевшего, а когда сын стал заступаться за мать, отец выстрелил в него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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