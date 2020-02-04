2020-02-04T18:43:26+03:00
Общество

Роспотребнадзор добивается приостановки работы спортивных секций и кружков в Нижнем Новгороде

Муниципальные учреждения дополнительного образования могут приостановить работу с 5 февраля.
Елена КАРАЛ
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Роспотребнадзор добивается приостановки работы спортивных секций и кружков в Нижнем НовгородеРоспотребнадзор добивается приостановки работы спортивных секций и кружков в Нижнем НовгородеФото: Эдуард КАРИПОВ
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Муниципальные учреждения дополнительного образования, секции, кружки и подготовительные курсы могут приостановить работу с 5 февраля. Исключение составят индивидуальные занятия. Соответствующее предложение Управление Роспотребнадзора направило в министерство образования Нижегородской области и в администрацию Нижнего Новгорода.

Необходимость принятия таких мер вызвана ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Нижнем Новгороде отмечается превышение порога заболеваемости на 27%. Большая часть заболевших (64%) – дети в возрасте до 14 лет.

Чтобы снизить распространение респираторных инфекций в Нижнем Новгороде и области, Роспотребнадзор также предлагает отменить любые публичные мероприятия: кабинетное обучение, объединенные уроки, массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, в том числе выездные, за исключением мероприятий федерального значения (по согласованию). В случае одобрения, отмена будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщили в управлении, для сохранения здоровья населения, в медицинских организациях усилены режимы дезинфекции, организованы отдельные входы для инфекционных больных, ведется постоянный мониторинг наличия противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеках и лечебных учреждениях.

Усилен контроль и в образовательных организациях: отслеживается соблюдение личной гигиены детьми, режима проветривания и правил проведения влажных уборок с дезинфицирующими средствами.

Кроме того, полностью или частично прекращается учебный процесс в ряде школ и детских садов, при одновременном отсутствии в классе или группе 20% и более детей.

Напомним, на карантин из-за гриппа 3 февраля в Нижнем Новгороде полностью закрылись 13 школ и шесть детских садиков. Частично учебный и воспитательный процессы были приостановлены в 38 школах и 42 детских садиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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