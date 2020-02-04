Управление МЧС опровергло информацию о подтоплениях в районах Нижегородской области

На днях в СМИ появилась информация о стремительном росте уровня воды в связи с ледоходом на Волге. В частности, речь шла про Ярославскую, Тверскую и Нижегородских области. Еще раньше река стала освобождаться ото льда в районе Самары и Казани, пишет РИА «Новости».

- Накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о возможном подтоплении низин и переливах дорог в Ярославле, Рыбинске, а также четырех районах Нижегородской области, - передает информационное агентство.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области, и там поспешили опровергнуть информацию о подтоплениях в районах.

- Мы такие данные не распространяли. Сейчас в регионе никаких подтоплений нет, да и о паводке говорить преждевременно! А вообще работа по подготовке к нему, конечно, ведется. Например, мы собираем информацию из муниципальных образований Нижегородской области, - заверил собеседник «Комсомолки».

Вместе с тем на Нижегородской ГЭС (филиал «Русгидро») сообщили, что за первый месяц 2020 года выработка электроэнергии составила рекордные 203,9 миллиона киловатт в час.

- Это максимальное значение месячной выработки в январе за все время эксплуатации. Предыдущий рекорд января был зафиксирован в 2007 году, тогда ГЭС выработала 202,8 миллиона киловатт в час электроэнергии, - добавили в пресс-службе компании.

Причина рекордной выработки - аномально теплая погода и обильные снегодождевые осадки в верховьях Волги этой зимой. Суммарный приток воды в Горьковское водохранилище в январе был на 75 % больше, чем средний за аналогичные периоды прошлых лет.

- Что касается подготовки к половодью, то до его наступления планируется выполнить ряд организационно-технических мероприятий. Специалисты проверят основное и вспомогательное оборудование, гидротехнические сооружения, здания, дренажные устройства, оперативно-диспетчерскую связь и локальную систему оповещения населения, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Нижегородской ГЭС.

Добавим, что официальный прогноз половодья Гидрометцентр предоставит лишь после 10 марта, когда будут обработаны актуальные данные о снегозапасах, увлажнении и промерзании почвы в бассейне Горьковского водохранилища.

СПРАВКА «КП»

Наводнение - это затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений.

Половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.