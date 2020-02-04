«Эзотерик предсказала его гибель»: Андрей Малахов связал убийство Виктора Ворошилова с расследованием тайны Чивруайской трагедии

Телеведущий Андрей Малахов связал жестокое убийство Виктора Ворошилова осенью 2019 года с расследованием тайны гибели советских туристов на Чивруае. «Комсомолка» рассказывала, что нижегородец был одним из немногих, кто пытался разобраться в том, что же произошло на Кольском полуострове в январе 1973 года. Очередной выпуск скандального ток-шоу «Прямой эфир» на прошлой неделе был посвящен Чивруайской трагедии и человеку, так и не сумевшему разгадать непростую загадку.

Эзотерик предупреждала Виктора Ворошилова об опасности, но тот не желал ее слушать.Фото: скриншот с видео

- Несколько месяцев мы готовили с Виктором большую экспедицию на Кольский полуостров, но за два дня до похода он был зверски убит. Эзотерик Светлана Буренок пыталась предупредить его об опасности и даже предсказала его гибель. Есть ли связь между расследованием Виктора и его убийством? - заявил Андрей Малахов в эфире 31 января 2020 года.

Взявшись за расследование Чивруайской трагедии зимой 2019 года, нижегородец Виктор Ворошилов разыскал Владимира Борзенкова, участника поисковой операции, который первым нашел погибших туристов.

- Первый человек, к которому Виктор обратился по этому делу, я. Он специально приехал из Нижнего Новгорода. Я ему рассказал, а дальше Виктор пошел своим путем.

Дочке эзотерика Светланы Буренок приснился страшный сон накануне экспедиции Виктора Ворошилова.Фото: скриншот с видео

По словам сына Ворошилова Ильи, отец рассказывал ему, что в этом деле загадок больше, чем ответов.

- И он так был увлечен разгадкой, что построил маршрут на Кольский полуостров, - добавил молодой человек.

В свою очередь эзотерик призналась, что пыталась вразумить Виктора и всячески отговаривала его соваться туда, где его не ждут.

- Виктор совершенно не понимал, куда он собирается ехать. Я пыталась переубедить его. Но поняла, что до человека бесполезно достучаться, - выдохнула Светлана Буренок.

После зимней экспедиции нижегородец планировал летнюю.

Основанием для беспокойств в частности послужил тревожный сон, который приснился дочке Светланы. По словам девушки, она частенько видит сновидения, сбывающиеся на следующий день или через неделю. И это не единичный случай!

- Вообще я маме свои сны не рассказываю, но в этот раз почему-то захотелось рассказать. Снится мне сон: стоит деревянный дом и на заднем плане, вдалеке - горы. И из-за угла выходит пожилой мужчина. У него вместо глаз чернота. Он произносил ужасные слова хриплым голосом о том, что мы все умрем, смерть… умрем… - вспоминает Полина Бережная.

Илья Ворошилов не знает, связано ли убийство его отца с расследованием Чивруайской трагедии.Фото: скриншот с видео

От экспедиции на Чивруай в январе 2019 года Виктора пыталась отговорить и супруга Ирина. Но в итоге отступилась.

- Виктор - тот человек, который все делает искренне. Неважно, какое это дело. И он доводил любое дело до конца. Я всегда говорила, что не надо лезть туда, где люди мертвые. Когда он уверил меня, что все будет хорошо, я отпустила его с легким сердцем, - призналась вдова.

И все же по возвращении из длительного путешествия с нижегородцем стали происходить небольшие неприятности. Причем Ирина считает, что виной тому - наклейка на машине мужа со словами «экспедиция» и «трагедия».

- Два раза не по его вине в машину Виктора въехали. Мы умоляли: «Убери эти страшные слова с машины!», - вспоминает нижегородка.

Одним из последних людей, с которыми Ворошилову удалось перекинуться парой слов перед убийством, стала Галина Ильдюганова. Она также пытается выяснить обстоятельства гибели студентов в 1973 году.

- Мы с ним переписывались за несколько часов до смерти 17 сентября. Мне он говорил, что хотел, чтобы возобновили расследование. Ко всем версиям, в том числе мистическим, относился очень внимательно. А если хотел, чтобы возбудили дело, значит, что-то нашел, - предположила Галина.

Тем временем Илья Ворошилов гадает, за что его отец поплатился жизнью. Пока молодой человек склоняется к версии, что родитель попался под руку неадекватного человека.

- Но какой у них состоялся разговор и что они не поделили, неизвестно. Тут одни только предположения. То есть преступник посадил его в автомобиль. Он почувствовал пожар, попытался вылезти и свалился рядом с автомобилем, - напомнил сын убитого нижегородца.

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