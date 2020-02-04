13 школ и шесть детских садов полностью закрылись на карантин из-за гриппа в Нижнем Новгороде

На карантин из-за гриппа 3 февраля полностью закрылись 13 школ и шесть детских садов Нижнего Новгорода. Частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в 38 школах (232 класса) и в 42 садиках (65 групп). Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

В регионе на карантин полностью закрыты девять школ и два детских садика. В целом в области учебный процесс частично приостановлен в 74 школах (361 класс) и в 59 дошкольных учреждениях (91 группа).

Карантин введен также в одном учреждении начального и среднего профессионального образования.

По информации Роспотребнадзора Нижегородской области, 3 февраля учебный и воспитательный процессы были полностью или частично приостановлены в 6,7% школ и детских садов региона.

Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ, то в Нижнем Новгороде с 27 января по второе февраля, эпидпорог был превышен на 27%. В Нижегородской области превышение недельных показателей по заболеваемости составило 17%.

При этом доля вирусов гриппа растет, а респираторных (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и других) снижается. Начиная с декабря, в Нижегородской области обнаружено 212 находок вируса гриппа, преимущественно типа А.

В Роспотребнадзоре призывают не отправлять детей в школы, детские сады и прочие детские коллективы, при выявлении признаков респираторных инфекций.

Кроме того, рекомендуется соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ.

Напомним, о начале эпидемии гриппа в Нижнем Новгороде стало известно 28 января. Роспотребнадзор сообщил о превышении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 11%.