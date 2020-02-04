«Я особо и не предохранялся»: 30-летний нижегородец «в активном поиске» случайно подцепил подружку с ВИЧ

Нешуточные страсти разгорелись в небольшом селе Спасское Нижегородской области – здесь легкое романтическое увлечение переросло…в уголовное дело. Но начиналось все довольно банально. В начале декабря 2019 года 30-летний Александр Мосолов (имена героев изменены – прим. Ред.) познакомился с симпатичной девушкой из соседнего села.

Был он в то время холост, свободен и имел статус «в активном поиске» - другими словами, был совсем не прочь закрутить легкую интрижку. 30-летняя Вероника Рожкина отлично подходила для этого дела.

- В течение месяца потерпевший неоднократно встречался с новой знакомой, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Не раз дело доходило и до постели. Все это происходило по обоюдному согласию.

Девушка из соседнего села отлично подходила для легкой интрижки.Фото: СОЦСЕТИ

То, что эти свободные отношения могут грозить ему непредвиденными последствиями, он в то время и представить не мог.

- Я особо и не предохранялся, - честно признался мужчина сотрудникам правоохранительных органов. – А потом в начале января узнал, что у нее СПИД.

Перепуганный любовник тут же бросился в больницу. К счастью, анализы на ВИЧ дали отрицательный результат. Однако такой подставы мужчина своей девушке не простил и сразу написал заявление в полицию.

- По данным врачей, девушка с 2012 года стоит на учете в районной больнице с диагнозом ВИЧ-инфекция, - рассказал источник в правоохранительных органах. – Тем не менее, это не мешало ей иметь беспорядочные полове связи. В 2017 году она уже была осуждена за «Заражение ВИЧ-инфекцией».

Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.Фото: СОЦСЕТИ

На этот раз ситуация повторилась один-в-один – нижегородскими полицейскими вновь возбуждено уголовное дело. Только на этот раз по более легкой статье – «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».

- Сейчас расследование этого дела продолжается, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до одного года.