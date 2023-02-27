Что объединяет Микеланджело и Минина и как найти римский акведук в Нижегородском кремле: Рассказываем об итальянских местах Нижнего Новгорода

Площадь около дома №1 на улице Минина. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Для многих россиян заграничные путешествия и раньше считались роскошью, а уж в нынешних реалиях стали и вовсе почти недостижимыми. А поскольку отчаянные времена требуют отчаянных мер, возникла необходимость поиска альтернативных путей знакомства с культурой других стран. Конечно, помочь в изучении могут книги, интернет и телевидение, но возможно и самому волшебным образом очутиться в другом уголке мира, не выезжая за пределы страны и даже города! «Комсомолка» решила испытать это на себе и отправилась в небольшое «итальянское» путешествие по Нижнему Новгороду с экскурсоводом и краеведом Антоном Марцевым. Рассказываем, где в Нижнем Новгороде найти места, так или иначе связанные с Италией.

Мини-Италия на площади Минина

Самым итальянским местом в городе считается площадь перед домом №1 на улице Минина. Архитектурный ансамбль, элементы фасадов и проектные решения этого места пропитаны эпохой Ренессанса. Казалось бы, все здания на этой площади разные, но они имеют общие черты и хорошо сочетаются друг с другом.

– Есть некоторые места в нашем городе, где хорошо чувствуется влияние эпохи: прямое или опосредованное. Ренессанс приходится на 15-16 век, но в этот период он не заканчивается, его черты и достижения смогли проникнуть в разные сферы культуры, поэтому и в относительно современной архитектуре этот стиль часто можно встретить, – поделился с корреспондентом «КП – Нижний Новгород» экскурсовод Антон Марцев.

Желтое здание Мининского университета, выходящее фасадом на центральную площадь города (пл. Минина, 7), когда-то было духовной семинарией. Здание построено в 1827-1831 годах и выполнено в духе подлинного классицизма, однако присутствует в нём и имитация эпохи Возрождения. Вскоре рядом возвели жильё для партийной советской элиты – Дом исполкома (Минина, 1). Здание построили в 1937 году в стиле постконструктивизма, когда декоративность была отброшена и заменена функциональностью и продуманностью.

Бюст Кузьмы Минина отсылает к монументальному творению «Моисей» Микеланджело Буонарроти. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Это здание, по сути, такой преувеличенный палаццо из Флоренции с чётким разделением фасада, – объясняет гид. – Облицовка наружных стен выполнена при помощи рустовки, то есть декоративной обработки стен, по виду напоминающей кладку из крупных камней. Нижние этажи выделяются грузным и тёмным цветом, а затем идёт облегчённый и более светлый вариант фасада. Завершает композицию выступающий карниз. Вся эта декоративность была нужна, чтобы сделать здание более весомым.

Как оказалось, архитектор Александр Яковлев-старший специально построил это здание на отступе от красной линии улицы, чтобы оно лучше воспринималось со стороны. В те времена этот шестиэтажный дом был самой высокой доминантой в ближайшей округе. Почти двадцать лет спустя рядом появляется дом, который продолжает общую идею «итальянской» площади и служит «поддержкой» для центрального здания. По адресу дом №8 корпус 2 на площади Минина и Пожарского появляется жилой дом Горьковского автозавода.

Дом Горьковского автозавода. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Это был новый виток в истории, здание в стиле сталинского ампира. Тут чувствуется триумфальный дух, здесь есть балясины, колонны, розетки, венки и вазоны. Композиция в целом помпезная и напоминает нам об итальянском Барокко 17 века, – рассказывает Антон Марцев.

В 1955 году на площади появилась завершающая часть «итальянского» ансамбля – бюст Кузьмы Минина скульптора Андрея Кикина. Скульптура из мрамора сразу отсылает к монументальному творению «Моисей» Микеланджело Буонарроти.

– Я думаю, Кикин специально придал Минину черты очень известной работы Микеланджело. Этот бюст похож на оммаж, то есть работу-подражание как знак уважения к художнику, – добавляет экскурсовод. – Можно легко отметить сходства: поворот головы у скульптур очень близкий; насупленный взгляд, который брошен в сторону; губы и трактовка бороды.

Нижегородский кремль как эхо Италии

История Нижегородского кремля окутана множеством тайн и легенд. Однако всем известен факт, что строительством древней крепости в Нижнем Новгороде занимался мастер эпохи Возрождения Петр Фрязин.

– У нас на кремлевской стене боевые зубцы, на которых есть такая галочка, выложенная из кирпича, – это тоже итальянская черта, которая впервые появилась в Северной Италии. Правда, это более простая форма, имитация итальянских «ласточек», – объясняет краевед.

Стены кремля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Прогулявшись вдоль внутренних стен кремля на участке между Кладовой и Часовой башнями, можно легко заметить исторически-подлинную внутреннюю структуру стен, где есть арки и между ними пилоны. Данную аркаду ранее сравнивали с римскими акведуками, а это значит, что такая структура как раз показывает влияние итальянского Возрождения. В настоящее время это место называется галереей Пьетро Франческо, в честь итальянского архитектора, строившего кремль.

– Считается, что Пьетро Франческо – это настоящее имя Петра Френчужки Фрязина. Кстати, «Фрязин» – это искаженное прозвище «итальянец», так тогда называли всех итальянских иностранцев, – поделился Антон Марцев.

Пьяцетта Козимо де Мина

А вот площадка у памятника Чкалову на Волжском откосе похожа на пьяцетту Сан Марко, которая является частью главной городской площади Венеции. Также как и в Италии, вид с нижегородской площадки открывается на «лагуну», когда сверху расстилается небо, а снизу – вода.

– Если в Италии на площади стоят колонны Святого Марка и Святого Теодора, то вместо них у нас памятник Чкалову. По сути, получается похожее градостроительное решение, поэтому площадка вполне может называться пьяцетта Козимо де Мина. В общем, на площади Минина и Пожарского очень много итальянского собирается, специально или нет, – делится своим мнением краевед.

Итальянская планировка города

Многие, наверное, наслышаны о римском «трезубце» – системе трех улиц, веером расходящихся от площади Пьяцца дель Пополо или Народной. Позже подобный прием использовали в планировке многих городов, включая Нижний Новгород. Так, от площади Минина и Пожарского ровными «лучами» расходятся улицы Большая Покровская, Алексеевская, Варварская и Ульянова.

– В планировке нашего города тоже использовали лучевую систему и подобный градостроительный приём. Правда, улиц у нас ответвляется больше, чем три, – уточняет экскурсовод.

Обелиск – символ времени

В эпоху Ренессанса обелиски из Египта стали популярными доминантами площадей в Риме, там их насчитывается самое большое количество в мире – 13 штук. Граненые монументы, одинаковые со всех сторон, идеально подходили для того, чтобы вокруг них возникали и организовывались площади. Обелиски находили во время раскопок и привозили для установки в Италию.

Проект архитектора Мельникова. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– У нас в Нижнем Новгороде тоже есть обелиск, хотя он и не античный, то есть его не выкапывали из земли, но сама традиция совершенно точно относится к Ренессансу, – поясняет Антон Марцев.

Обелиск в честь Минина и Пожарского был установлен в Нижегородском кремле в 1826 году. Тогда же вокруг него был разбит сквер, известный как Мининский сад. Монумент из финского гранита был сделан по проекту архитектора Мельникова, а барельеф был выполнен по эскизам Мартоса.

Обелиск. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– И хотя обелиск стоит не там, где встречаются улицы, но все равно находится в важном месте и венчает собой историю памяти о предках, – рассказывает краевед. – Кстати, обелиск уронили при транспортировке, и он раскололся. В город сразу же приехал архитектор Мельников, чтобы это исправить. Он думал, что место раскола ему придется сточить до прямой поверхности, но в итоге обе части обелиска были просто соединены по месту слома. Тогда же архитектор оставил на памятнике свою подпись, что у нас встречается довольно редко.

Этот факт тоже удивительным образом пересекается с эпохой Возрождения, когда личность творца и художника выходит на передний план.

Подпись архитектора. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Итальянские образы советских зданий

Как мы уже выяснили, эпоха Возрождения глубоко проникла в академическое образование, поэтому её черты легко можно найти и в стиле эклектики второй половины 19 века. Этот архитектурный стиль подразумевает сочетание различных форм и приемов дизайна из разных исторических периодов.

Так, черты Ренессанса обнаруживаются на фасаде бывшего доходного дома братьев Фроловых на улице Большой Покровской, 7. Архитектор Владимир Лемке украсил наружные стены различными скульптурами. Здесь есть фигуры львов, маскароны – декоративные элементы в виде маски зверя, мифического существа или персонажа; а также кариатиды – девушки-колонны, которые поддерживают перекрытия.

Бывший доходный дом братьев Фроловых. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Особое внимание привлекает форма под окном второго этажа, она напоминает силуэт конфеты. Это древняя табличка с ручками в виде ласточкиного хвоста, её называют «табула ансата». Она появилась в Риме и часто встречается в римских памятниках, – объясняет Антон Марцев.

Например, подобная табличка является частью римского надгробия, которому две тысячи лет. Фрагмент сохранился в британском музее. Или же табулу ансату можно легко заметить на гравюре «Рыцарь, смерть и дьявол», созданной выдающимся художником Северного Возрождения Альбрехтом Дюрером.

Антон Марцев показывает гравюру. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– На гравюре такая табличка лежит под ногами, будто завалявшаяся. Автор её использует, чтобы сделать подпись с датой и своей монограммой. Вообще художники взяли такую форму как типичную деталь из эпохи античности, а потом она стала и атрибутом Ренессанса, – рассказывает краевед. – На нижегородском здании архитектор Лемке размещает подобную табличку, чтобы человек, бывавший в Европе, понял, что это здание выполнено в стилизации Ренессанса.

Древняя табличка с ручками в виде ласточкиного хвоста. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Семья Медичи и Красное Сормово – что между ними общего?

Немного Италии можно найти и на фасаде дома завода «Красное Сормово» на улице Большой Покровской, 29 (дом с аркой на пересечении с улицей Грузинской). Здание было построено в период с 1952 по 1954 года по проекту архитектора Людмилы Рождественской. Дом вновь напоминает палаццо с четким разделением на цокольный этаж и облегченные ещё три этажа. Также здесь видны итальянские элементы декора – помпезная арка, изысканные наличники.

Дом завода «Красное Сормово». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Над окнами четвёртого этажа есть герб в виде шестиугольника и семи шаров внутри. Архитектор буквально взяла этот герб с известного ренессансного палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции, – рассказывает Антон Марцев. – Людмила Рождественская взяла этот герб не как память о семье Медичи, а именно как узнаваемый атрибут Ренессанса.

Герб на фасаде дома №29 на улице Большой Покровской. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Герб на палаццо Медичи-Риккарди. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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