Глеб Никитин: «Нижегородская область - один из регионов-лидеров по количеству участников полуфинала»

На стадионе «Нижний Новгород» стартовал региональный полуфинал конкурса «Лидеры России». На открытии 1 февраля присутствовали глава региона Глеб Никитин, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Фото: Александр Воложанин

Во вступительном слове губернатор отметил, насколько для региона важно принимать полуфинал «Лидеров России».

- Нижегородская область - один из регионов-лидеров по количеству участников полуфинала. Нижегородцы активно проявляют себя в конкурсе, о чем свидетельствует количество финалистов и победителей прошлого года. Принципы открытого и конкурентного кадрового отбора, заложенные в конкурсе, активно используются и в Нижегородской области в рамках работы портала развития кадрового потенциала «Команда Правительства», - заявил Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин

По его словам, на этом портале «Лидеры России» могут без прохождения заочных процедур сразу переходить к очным и обеспечить себе включение в управленческий резерв.

Добавим, что нижегородский губернатор выступал в этом конкурсе в качестве наставника. И благодаря этому удалось запустить уникальные проекты для региона. В частности, приложение «Экологический инспектор», разработанное совместно с подопечным Глеба Никитина Владимиром Туровцевым. Разработка позволяет специалистам областного министерства экологии привлекать добровольцев режиме онлайн к проверке жалоб на конкретных местах.

Фото: Александр Воложанин

Губернатор сообщил, что приложением, в котором уже зарегистрировано 700 пользователей, заинтересовались другие регионы.

Кроме того, вместе с Туровцевым удалось запустить приложение, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Платформа «Активисты памяти» поможет оценить состояние мемориалов в память погибших воинов.

Фото: Александр Воложанин

За два дня полуфинала конкурсанты должны показать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. Имена финалистов от ПФО огласят вечером 2 февраля.