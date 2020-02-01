2020-02-01T13:28:54+03:00
Происшествия

Фура с горячим битумом опрокинулась на трассе М7 в Нижегородской области

Нефтепродукт разлился на площади 60 квадратных метров [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»
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Цистерна с горячим битумом перевернулась на трассе М7 «Волга» в Нижегородской области в результате столкновения с иномаркой. По информации Дзержинского телевидения, авария произошла на 366 километре рядом с поворотом на Володарск.

Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»

Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»

Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»

Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»

Сообщается, что предполагаемым виновником аварии стал водитель иностранного автомобиля, выехавший на полосу встречного движения, по которой в сторону Москвы ехал битумовоз. От касательного столкновения автоцистерну повело вправо, после чего она опрокинулась.

Водитель фуры пострадал, а мужчины, находившийся за рулем легковушки отделался легким испугом.

Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»

Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»

Добавим, что в результате ДТП нефтепродукт разлился на площади 60 квадратных метров. К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники пожарной охраны Володарского района.

Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»

Фото: Сергей Котов (паблик «Нижний Новгород [без цензуры]»

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области подтвердили, что автоцистерна улетела в кювет после столкновения с иномаркой. Содержимое фуры вытекло на землю. Водитель грузовика госпитализирован.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про смертельное ДТП на объездной дороге города Кстово, которое случилось утром 29 января. В результате столкновения трех грузовиков погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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