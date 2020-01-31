Облачная телефония снижает цены

«Манго Телеком» - крупный оператор виртуальной телефонии продолжает акцию, которая позволяет вдвое сэкономить на телефонных номерах для бизнеса.

Провайдер популярной виртуальной АТС Mango Office предлагает приобрести комплект из пяти номеров по стоимости слегка превышающей два телефонных номера по стандартным ценам.

Акция предусматривает пакетное подключение городских телефонных номеров, федеральных номеров в коде 8-800 и коротких номеров для приема бесплатных звонков с мобильных. По условиям акции, второй номер в комплекте можно получить со скидкой 25%, третий — со скидкой 50%, четвёртый — со скидкой 75%, а пятый — полностью бесплатно.

Как сообщили в нижегородском офисе «Манго Телеком», компании приобретают несколько номеров для своих офисов в разных регионах, точек продаж в разных частях одного города или разделения потока звонков в разные подразделения (продажи, сервис, отдел рекламы и т.д.). По акции также можно приобрести и нижегородские номера.

Но чтобы воспользоваться предложением, придется поторопиться: «Манго Телеком» завершит акцию к началу февраля.