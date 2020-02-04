2020-02-04T10:16:37+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде проверят системы оповещения

Нижегородцев просят отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сирена может оповещать не только о военной угрозе, но и о природных катаклизмах.Сирена может оповещать не только о военной угрозе, но и о природных катаклизмах.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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4 и 5 февраля в областном центре в рабочее время будут включать системы оповещения, так называемые сирены. Как сообщает МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода», включение связано с приемкой муниципальной автоматизированной системы централизованного экстренного оповещения населения. Включение сирен — это испытание системы, гарантирующее, что в нужный момент она сработает. Нижегородцев просят отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, в прошлом году также проводились испытания системы оповещения. Специалисты рассказали «Комсомолке» что делать, если тревога оказалась реальной.

Ранее сообщалось, что сирена может оповещать не только о военной угрозе, угрозе химического или радиоактивного заражения, но и о природных катаклизмах, например, при затоплении населенных пунктов вовремя половодья, стихийных бедствиях, авариях техногенного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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