Грузовой лифт в доме на Московском шоссе обещают установить до конца февраля

Грузопассажирский лифт в доме №140 по Московскому шоссе обещают установить до конца февраля. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Нижегородской области.

Лифт в доме на Московском шоссе, как и на Коминтерна, 180, не установила подрядная организация, нарушив условия договора. Дорогостоящее оборудование было брошено на улице без присмотра и частично разворовано.

Как пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк, сложившаяся ситуация является результатом действий недобросовестного подрядчика, который не выполнил свои обязательства перед фондом.

- Хочу заверить жителей, что подрядчик не получил денежные средства ни за испорченное оборудование, ни за его поставку. Кроме того, к нему были применены штрафные санкции, - сказал Дмитрий Гнатюк.

Он также отметил, что установкой грузового лифта займется новый подрядчик. Он хорошо себя зарекомендовал и успел заказать необходимое оборудование для установки подъемников.

- Поставку с производства мы ожидаем в ближайшие дни. Бригада сформирована и приступит к работе незамедлительно. До конца февраля лифты будут введены в эксплуатацию», - добавил руководитель фонда капремонта.

Подрядчика, который не выполнил условия договора, оштрафуют. ФОТО:Фонд капремонта Нижегородской области

По информации регионального оператора, в доме на Московском шоссе уже установлен и введен в эксплуатацию пассажирский лифт.

Аналогично обстоят дела и с подъемниками в доме на улице Коминтерна, 180. Ранее «Комсомолка» сообщала, что грузовой лифт, который долго лежал на улице, скоро установит другой подрядчик.

В целом в 2019 году по программе фонда капремонта был заменен 271 подъемник в 89 домах Нижегородской области. 231 новый лифт установили в 74 жилых зданиях Нижнего Новгорода.

Сейчас по договору с фондом, подрядчик занят монтажом лифтового оборудования в высотках города Сарова.

Всего с 2014 по 2019 годы в Нижегородской области заменили 1 199 лифтов. Сейчас программа по установке такого оборудования выполнена на 93%.

Напомним, усилить работу по выявлению недобросовестных поставщиков в регионе распорядился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона также поручил фонду повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов, улучшить качество работ, а также оптимизировать взаимодействие с жителями и подрядчиками.