2020-02-03T15:10:40+03:00
Звезды

«Работать с ними одно удовольствие!»: Нижегородка снимается в одном сериале со звездами «Кухни»

Зрители увидят Наталью Бергер в четвертом сезоне «СениФеди» [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Актриса приезжала в Нижний Новгород летом 2019 года на кинофестиваль "Горький fest".Актриса приезжала в Нижний Новгород летом 2019 года на кинофестиваль "Горький fest".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Актриса Наталья Бергер присоединилась к комедийному сериалу «СеняФедя», созданному по следам популярных телепроектов «Кухня» и «Отель Элеон» на СТС. В четвертом сезоне ситкома 25-летняя нижегородка играет возлюбленную повара Феди, которая, по задумке авторов, должна перевоспитать ловеласа.

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Наталья Бергер снимается в новом сезоне сериала "СеняФедя"
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В интервью «Комсомольской правде» Наталья рассказала, что предложение пройти пробы в сериал ей поступило от своего актерского агентства в Москве. В тот момент девушка находилась на съемках в США.

- На роль медсестры Юли меня утверждали по самопробам. То есть мне выслали две сцены, и я уже самостоятельно сняла видео. Собственно, так меня и утвердили, - пояснила актриса.

Нижегородка играет в ситкоме возлюбленную одного из главных героев.

Нижегородка играет в ситкоме возлюбленную одного из главных героев.

По словам нижегородки, ее героиня - интеллигентная девушка, способная оценить ситуацию с юмором, но вместе с тем с умом.

- Когда я смотрела «Кухню» и «Отель Элеон», пришла к мысли, что артисты все же придерживаются жанра комедии. И это не дает судить о глубине персонажей, как, например, в драматических фильмах. А у моей героини эта глубина все-таки есть, - считает актриса.

Юлия учится в медицинском институте на заочке. Федя ей нравится, но она считает его слишком несерьезным, понимая, чего именно он от нее хочет.

- Моя героиня не верит в чистоту его помыслов, поэтому не собирается вступать с ним в отношения, пока он не докажет, что исправился. Так что целый месяц Юля держит его на коротком поводке, проверяя и испытывая Федю, которого играет Миша Тарабукин, - рассказала Наталья.

Героиня Натальи Бергер учит своего ухажера кататься на коньках.

Героиня Натальи Бергер учит своего ухажера кататься на коньках.

Актриса призналась, что с партнером ей крайне повезло. В жизни Михаил оказался талантливым и очень обаятельным человеком, равно как и его давний коллега, исполнитель роли Сени Сергей Лавыгин.

- На съемках очень положительная и радостная атмосфера. Ребята прекрасно чувствуют себя в комедийном жанре. Помимо того, что они радуют зрителей с экранов, они и в жизни заряжают окружающих хорошим настроением. Работать с ними одно удовольствие! - заявила собеседница «Комсомолки».

Актриса призналась, что ей очень повезло с партнером Михаилом Тарабукиным.

Актриса призналась, что ей очень повезло с партнером Михаилом Тарабукиным.

Наталья вспомнила, как на первой примерке костюмов на проекте «СеняФедя» к ней заглянул Михаил Тарабукин и моментально сразил ее наповал своим искрометным юмором.

- Я не могла устоять! - призналась актриса. - Он расспрашивал меня о работе в Штатах, советовался со мной, узнавал о перспективах работы за рубежом.

Медсестра Юлия попытается перевоспитать ловеласа Федю.

Медсестра Юлия попытается перевоспитать ловеласа Федю.

«Комсомолка» рассказывала, что уроженка Нижнего Новгорода Наталья Бергер снимается в большом кино с семнадцати лет. Ее первым полнометражным фильмом стала драма «Со дна вершины», вышедшая в широкий прокат в марте 2018 года. Последние годы девушка строит карьеру актрисы в Голливуде.

Наталья Бергер сыграет в новом сезоне девушку одного из главных героев..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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