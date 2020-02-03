Афиша Нижнего Новгорода с 5 по 12 февраля: спектакль с Юлией Меньшовой, джазовый фестиваль и премьера фильма «Лед 2»

КИНО

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ)

«Лед 2»

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках… Режиссер: Жора Крыжовников. В ролях: В ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Сергей Лавыгин, Вита Корниенко. (6+)

С 14 февраля в сети кинотеатров «Империя Грез»

КОНЦЕРТЫ

Michael Jackson Tribute Show

Впервые в России покажут знаменитое шоу Майкла Джексона в исполнении его единственного официального двойника. Всемирно известный певец, танцор и актер Серхио Кортес, знаменитый благодаря блестящему исполнению любимых всеми хитов Майкла Джексона, впервые приедет в Россию. Зрелищное шоу, состоящее из великолепно исполненных песен короля поп-музыки, - больше, чем просто представление. Это яркий и профессиональный шоу-балет на сцене, живой звук и мелодичный бэк-вокал! Это эффектное воссоздание шоу самого Майкла Джексона, ушедшего в 2009 году. В Human nature live tour 2020 тщательно восстановлены все элементы оригинального шоу Джексона, включая костюмы, свет, спецэффекты и хореографические номера, в том числе фирменную «лунную походку» поп-звезды. Во время грандиозного шоу прозвучат лучшие песни Джексона, включая Bad, Dangerous, Billie Jean, Beat It, Thriller, Smooth Criminal и многие другие. (12+)

11 февраля, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1800 - 4000 рублей

Кливленд Уоткисс на джазовом фестивале

И снова в Нижнем Новгороде джазовое событие международного масштаба! В зимнем джазовом фестивале примут участие британский вокалист Кливленд Уоткисс, а также известные российские музыканты: один из лучших джазовых трубачей России, постоянно гастролирующий по всему миру, - Роман Квачев (Санкт-Петербург), саксофонист-виртуоз Алексей Кузнецов (Москва), джаз-квартет Майнугиных (Ярославль), великолепный пианист Тони Карапетян и Home trio в составе Никиты Знаменского, Вячеслава Золотовского и Сергея Журакова (Нижний Новгород). (6+)

6 февраля, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 700 - 2000 рублей

Дарья Фишер: вокал, электронная музыка и живая скрипка

Дарья Фишер - это необычный синтез вокала, электронной музыки и живой скрипки. Большую часть времени артистка проводит в Милане, где состоялась презентация ее первого европейского альбома Make it harder. Выступление прошло в центральном городском аквариуме Acquario civico di Milano, более тысячи человек смогли увидеть перфоманс необычного российского музыканта. Сейчас Дарья Фишер - желанный гость как в дорогих ночных клубах, так и на андеграундных площадках, на выставках современного искусства. Девушка исполняет на скрипке авторскую музыку, украшая большинство композиций актуальным электронным звуком и вокалом на английском и итальянском языках. (12+)

7 февраля, 19.00

Культурное пространство DKRT Space, ул. Б. Покровская, 18; тел. 283-38-00

Билеты: 700 - 1200 рублей

«Семейный» концерт: выступают династии

«Выходной? - В консерваторию!» - цикл из четырех воскресных дневных концертов, имеющих десятилетний стаж. На протяжении этого времени «семейный» проект Нижегородской консерватории пользуется заслуженной любовью юных слушателей и их родителей. Героями третьего концерта станут юные и взрослые музыканты - представители семейных династий. В программе произведения отечественных и зарубежных композиторов. (6+)

9 февраля, 13.00

Консерватория имени М. И. Глинки, ул. Пискунова, 40; тел. 419-43-45

Билеты: 200 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Любовь и голуби» с Анатолием Журавлевым

Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений звезд российского театра и кино, от легендарных актеров, любимых с детства, до новых, ярких восходящих звезд. В ролях: Олеся Железняк, Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев, Михаил Жигалов, Раиса Рязанова, Наталья Громушкина и другие. (16+)

12 февраля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1800 - 3000 рублей

Юлия Меньшова в спектакле «Любовь и прочее вранье»

Великолепный ансамбль из полюбившегося многим сериала «Между нами, девочками» на одной сцене в веселом и вместе с тем трогательном спектакле «Любовь и прочее вранье». Семейные передряги - дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет особенно. Былая страсть, кажется, утихла, а налаженный быт наводит скуку. Тут-то и вмешивается случай, который меняет все. Сергей и Ирина давно женаты. Они настолько хорошо изучили друг друга, что удивляться уже, казалось бы, нечему. Но в этот день что-то пошло не так… Так все-таки всем правит великий случай или люди сами кузнецы своего счастья? В ролях: Юлия Меньшова, Александр Никитин, Иван Колесников, Василий Кортуков и Наталья Скоморохова. (16+)

7 февраля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1600 - 3500 рублей

«Тварь 5.8.7.6/2» в «Преображении»

Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Виктора Понизова «Аз есмь тварь». Читка этой пьесы прошла с огромным успехом в театре пластической драмы «Преображение» в августе 2019 года. По ее следам было принято решение о полноценной постановке. Режиссером выступил лауреат премии «Нижегородская жемчужина» Сергей Топков (спектакли «Гончар», «Ваш ход, маэстро!» и «Глоток неба»). В постановке затронуты вопросы нравственного выбора, загробной жизни и спасения. «Мы - мерзавцы… Мы все - твари, способные на искреннее раскаяние лишь после смерти. Мы уверены в том, что шрамы от наших нелицеприятных деяний рассосутся сами по себе, и никто и никогда об этом не вспомнит. А здесь помнят и записывают все. Страшно, правда?» (16+)

9 февраля, 16.00

Театр «Преображение», ул. Июльских дней, 21/96; тел. 245-12-54

Билеты: 400 рублей

ВЫСТАВКИ

«О времени и пространстве»

Впервые широкой аудитории представлено творчество нижегородки Светланы Рязановой. Художница известна как профессиональный искусствовед, автор научных статей, а также преподаватель, который помогает студентам постигать историю искусства. На выставке Светлана Рязанова открывает еще одну сторону своего дарования и представляет на суд зрителей графические работы. Главными жанрами для автора являются пейзажи и сюжетные композиции.

В своем творчестве Светлана обращает особое внимание на исторические сюжеты. Эскизы на тему церковного раскола, Смутного времени и личности Кузьмы Минина, Великой Отечественной войны отражают многолетний интерес автора к истории и литературе. Любовь к музыкальному искусству и современным его формам, в частности к электронной музыке, привели художницу к графическому осмыслению темы будущего. На выставке представлены работы, выполненные в различных графических техниках: акварель, пастель, сепия, графитный карандаш.(0+)

По 28 февраля

Музей Н. А. Добролюбова, Лыковая дамба, 2; тел. 433-53-89

Билеты: уточняйте по телефону

Микрогалерея на выставке «Единомышленники»

Внутри выставки «Единомышленники» продолжает работать микрогалерея, кураторами которой выступили смотритель Арсенала Светлана Журавлева и художник Иван Серый. В рамках цикла выставок «799 или за год до 800» в окружении мировых шедевров современного искусства посетители Арсенала смогут увидеть работы нижегородских уличных художников: сейчас микрогалерея представляет работы художницы Лены Лисицы.

Полные каламбура и отсылок к народной культуре, работы Лисицы будут выставляться до 9 февраля, после чего их сменит выставка Синего Карандаша, которая проработает с 11 до 23 февраля и станет заключительной в цикле.

Напомним, «799 или за год до 800» - программа выставок, где авторы обращаются к тексту как форме художественного высказывания в пространстве. Каждый из представленных в галерее художников по-своему осваивает город и проявляет его проблемы, в том числе связанные с разрушением исторической архитектуры. (0+)

По 9 февраля

Арсенал, Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: уточняйте по телефону