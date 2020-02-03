Четверо студентов Мининского университета вернулись домой из Китая. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Три студентки, которые покинули китайскую провинцию Аньхой, успешно добрались до дома. Две из них вернулись в Нижний Новгород и одна – во Владимирскую область.

Как отмечается в сообщении, еще один студент вернулся из провинции Шаньдун по окончании учебного семестра в Шаньдунском политеническом университете.

По словам одного из студентов, обстановка в общежитии была вполне безопасной, китайский вуз оказывал всю необходимую поддержку.

- Возвращение в Россию было очень долгим, но мы счастливы, что добрались до дома. Чувствуем мы себя хорошо, никаких жалоб нет. Со стороны китайского университета была также оказана помощь: нам выдали маски (20 шт на человека), измеряли температуру и включали горячую воду на протяжении всего дня, чтобы мы могли мыть руки (изначально горячая вода подавалась по расписанию 2 раза в день). Для ещё большей безопасности представители вуза закрыли кампус для посторонних людей и предложили привозить еду в общежитие, чтобы сократить количество выходов на улицу, так как каждый день количество зараженных возрастало и было опасно находиться вне общежития, - рассказал один из учащихся.

Студент также поблагодарил за поддержку родителей и Мининский университет с руководством Нижегородской области, которые контролировали весь путь учащихся до самого Нижнего Новгорода.

- Да, ситуация в КНР довольно опасная, но мы уверены, что эпидемия вируса скоро закончится, и мы сможем благополучно вернуться к нашему обучению в Китае,- добавил студент.

В Мининском университете также заверили, что студенты чувствуют себя хорошо. Однако нижегородский Роспотребнадзор принял решение об организации двухнедельного карантина для ребят, поэтому пока они будут находиться на дистанционном обучении.

Сообщается также, что трое студентов Мининского университета решили остаться в Китайской республике до начала второго семестра, ссылаясь на спокойную ситуацию в провинции Аньхой.

Напомним, накануне возвращения домой, три студентки вуза записали видеообращение, которое вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

Вопрос о необходимости эвакуации нижегородских студентов из Китая в конце января принял министр образования и науки Нижегородской области Сергей Злобин. Глава министерства подчеркнул, что делается все возможное для оперативного и безопасного возвращения ребят домой.