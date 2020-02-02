ДУК Советского района обещает компенсировать убытки владельцам пролитых квартир в доме на улице Заярской,10

«Домоуправляющая компания Советского района» обещает компенсировать убытки жильцам дома №10 на улице Заярской в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» сообщили в Ассоциации домоуправляющих компаний.

- На время проведения ремонтных работ раскрытые участки кровли были закрыты плёнкой, тем не менее в некоторых жилых помещениях произошло пролитие.Задержка связана с большим объемом работ: были укреплены стропила, заменена обрешётка и кровельное покрытие практически одного ската крыши дома. Поскольку замена кровли относится к работам капитального характера, в Фонд капитального ремонта домоуправляющей компанией было направлено обращение о переносе капремонта крыши на более ранний срок, однако возможности выполнить это не оказалось, - пояснил пресс-секретарь ассоциации Михаил Песин.

В адрес домоуправляющей компании, жилищная инспекция выставила предписание с требованием выполнить ремонт кровли. Работы проводились «по мере поступления средств, собираемых жителями на текущий ремонт», так как ранее (в 2018 и 2019 годах), в доме проводились работы по монтажу вентиляционных каналов в нескольких квартирах. Кроме того, в подъездах заменялись окна по решением собственников.

Что касается ремонта кровли, то работы в доме №10 находились в финальной стадии и 31 января были завершены.

Теперь собственников жилья призывают обращаться в «Домоуправляющую компанию Советского района» с заявлением о компенсации ущерба. В дальнейшем будет решаться вопрос о компенсации или проведении декративных ремонтных работ в квартире в индивидуальном порядке.