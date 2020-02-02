Многодетная мама из Пензы участвует в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Нижнем Новгороде

Мама девяти детей из Пензы Мария Львова-Белова участвует в полуфинале конкурса «Лидеры России», который проходит в Нижнем Новгороде 1-2 февраля. Многодетная мать также является инициатором и руководителем нескольких некоммерческих проектов.

В частности, благодаря Марии Львовой-Беловой, была основана некоммерческая организация «Квартал Луи», которая занимается социальной адаптацией людей с инвалидностью и выпускников детских домов.

Женщина также является инициатором проектов «Дом Вероники» и «Новые берега» и сопредседателем пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Только в «Квартале Луи» под ее руководством работает коллектив из 50 человек, из которых 12 – с инвалидностью.

Что касается семейной жизни Марии, то четверо из девяти детей, которых она воспитывает, являются приемными. Еще пятеро ребят-выпускников детского дома с умственной отсталостью, находятся под ее опекой.

- Решила участвовать в конкурсе практически в последний момент. Для меня было важно выйти из зоны комфорта, где я уже сложившийся управленец, и попасть в атмосферу, где все такие же управленцы. И посмотреть, где у меня «провалы», какие компетенции мне необходимо добавить, чтобы стать более эффективной, – поделилась Мария Львова-Белова.

Участница полуфинала рассказала, что конкурс уже помог ей обрести единомышленников. Она утверждает, что встретила людей, которые уже являются лидерами благодаря своей деятельности.

- Для меня как для человека, который занимается социальной сферой, очень важно иметь пул таких соратников, с которыми вместе можно менять жизнь страны к лучшему. Поэтому я надеюсь, что эти два дня не пройдут даром, и мы найдем много добрых друзей, которые в дальнейшем будут нам помогать, а мы будем помогать им, - сказала Мария.

По ее мнению, прежде всего, женщина должна реализоваться как мать и жена. Именно эти качества должны быть присущи лидеру в юбке. При этом участница полуфинала «Лидеров России» категорически против приоритета карьеры над материнской функцией и считает, что женщина способна успеть все: родить и воспитать детей, а также построить карьеру.

Основными днями полуфинала в ПФО являются 1 и 2 февраля. В течение этих двух дней, конкурсантам предстоит продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.

Программа полуфинала включает мастер-классы и разные аналитические деловые игры.

Вечером 2 февраля организаторы подведут итоги и определят финалистов от ПФО, которые поедут в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Напомним, конкурс является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Сейчас региональные полуфиналы третьего сезона проходят во всех федеральных округах России.