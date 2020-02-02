Нижегородцы спорят в сети из-за эвакуации студенток из Китая

Нижегородцы спорят из-за эвакуации студенток из Китая. Дискуссию вызвало видеообращение трех девушек из нижегородского Мининского университета опубликованное в одной из групп в соцсетях, которые нашли способ вернуться в Нижний Новгород.

Девушки сообщили, что находятся в аэропорту Гуаньчжо. Они узнали о четырех китайских и одной российской авиакомпаниях, продолжающих вывозить граждан из Китая.

- Несмотря на все переживания, мы чувствуем себя относительно хорошо, признаков болезни еще не обнаружили, - сказала одна из студенток.

Студентки, которые эвакуируются из Китая, записали видеообращение.- Несмотря на все переживания, мы чувствуем себя относительно хорошо, признаков болезни еще не обнаружили, - сказала одна из студенток.

Под опубликованным видео одна из нижегородок задалась вопросом, какова вероятность того, что студентки уже не болеют.

- Инкубационный период 10 дней, сейчас прилетят и слягут! Шик блеск просто, - написала Анастасия Жеглова.

- Еще хуже, если придут в универ уже зараженными, - добавила Катерина Солдатова.

- Может на надо их возвращать? - спросил Иван Карпов.

- Как же некоторые комментарии отвратительны, как можно предложить оставить в очаге заболевания девчонок? После возврата они поедут в карантин на положенный срок и никого не заразят. Не говоря уже о том, что они и так скорее всего здоровы, посмотри количество заболевших в Китае к количеству китайцев. там миллионные доли процента. Шанс того, что они с больными контактировали практически равен нулю, - ответил оппонентам Alex Bong.

Напомним, о необходимости эвакуации нижегородских студентов из Китая ранее сообщил глава министерства образования Нижегородской области Сергей Злобин. Он отметил, что министерство и Мининский университет заняты отработкой ситуации индивидуально по каждому из участников программы по обмену. Министр подчеркнул, что для безопасного и оперативного возвращения студентов будет сделано все возможное.

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