2020-01-31T17:40:01+03:00
Общество

«Похожи? Я без пиджака»: Дмитрий Азаров сострил по поводу внешнего сходства с Глебом Никитиным

Разговоры о схожести губернаторов Самарской и Нижегородской областей ведутся с 2017 года
Анна МИГАЛОВА
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Дмитрий Азаров и Радий Хабиров приехали в Нижний Новгород 31 января.Дмитрий Азаров и Радий Хабиров приехали в Нижний Новгород 31 января.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров продемонстрировал неплохое чувство юмора, выложив в своем Инстаграме совместное фото с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.

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Дмитрий Азаров посмеялся над схожестью с нижегородским губернатором
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- Похожи? Многие говорят, что да, но мы так не считаем! Я без пиджака, - пошутил чиновник.

Тем не менее в комментариях подписчики поинтересовались, не брат ли рядом с ним.

- Коллега и просто хороший товарищ, - ответил Азаров.

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Радий Хабиров подарил Глебу Никитину колаксын - традиционный башкирский головной убор
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Разговоры о схожести губернаторов Самарской и Нижегородской областей ведутся с 2017 года, то есть с момента назначения их врио губернаторов. Пользователи соцсетей сравнивали фотографии Глеба Никитина и Дмитрия Азарова, гадая, отчего чиновники так похожи. Оба носят очки, у обоих одинаковый цвет волос и похожие прически с пробором. Лица, если смотреть издалека, также имеют схожие очертания.

Добавим, что глава Нижегородской области в свою очередь также выложил парочку фотографий в Инстаграме с самарской коллегой. Компанию им составил глава Республики Башкортостан. О внешней схожести с Азаровым губернатор не написал ни слова, зато похвастался приятным презентом.

- Сегодня в Нижнем мои коллеги! Радий Хабиров, Дима Азаров, Игорь Васильев! Делимся лучшими практиками. Рассказал про наши изменения в устав, про народный бюджет (вовлечение людей в голосование за направления расходов). Заинтересовались. А Радий привез колаксын - традиционный башкирский головной убор! - сообщил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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