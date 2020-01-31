2020-01-31T11:29:46+03:00
Общество

Денис Миронов: «Неповеренные счетчики «врут» не в пользу своего владельца»

Такой результат показали выезды инженеров по метрологии Нижегородского ЦСМ на поверку приборов учета
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Денис Миронов: «Неповеренные счетчики «врут» не в пользу своего владельца».Денис Миронов: «Неповеренные счетчики «врут» не в пользу своего владельца».
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Уже первые выезды в этом году инженеров по метрологии ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области на поверку приборов учета в квартиры показали: случаи, когда счетчик «накручивает» лишние кубометры, имеют место быть.

В Нижегородском ЦСМ сообщают: заявки на поверку приборов учета воды стали поступать на горячую линию центра с первых рабочих дней января. «Специалисты в 2020 году ужее произвели поверку более 150 приборов учета воды, - сообщил начальник отдела теплотехнических измерений и испытаний ЦСМ Денис Кочетков. – Мы собираем заявки и выезжаем на поверку в удобное для жителей время. Точно также работают специалисты наших филиалов в районах области».

При проведении поверки инженеры с помощью рабочего эталона проводят внешний осмотр, проливку воды и определяют относительную погрешность прибора.

- Если показания превышают установленный предел, прибор считается непригодным, - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов. – Потребителю выдается на руки извещение о непригодности средства измерения.

К слову, случаи, когда прибор не просто был непригоден, а еще «накручивал» лишние кубометры воды не пользу потребителя, уже выявлены в этом году. Хозяин счетчика был неприятно удивлен, узнав об этом.

- Есть люди, которые пренебрегают поверкой счетчиков покупают липовые свидетельства о поверке, не понимая, что скупой платит дважды, - уточнил Денис Миронов. - По статистике, в результате одного выезда наших специалистов большая часть счетчиков «врут» не в пользу своего владельца. Если не производить поверку такого прибора в течение долгого времени, получается существенная переплата за ресурс, который ты не потреблял. – При предоставлении счетчиков воды на поверку специалисты Нижегородского ЦСМ просят обратить внимание на наличие дефектов, при которых прибор не может быть поверен: отпотевание стекла счетного механизма, неравномерность вращения, наличие воды в счетном механизме, наличие капель воды в корпусе, отсутствие вращения, повреждение или отсутствие стекла на корпусе прибора. «В таких случаях жителю проще сразу приобрести новый прибор и установить его. Но не забудьте после его установки и пломбировки предоставить информацию в управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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