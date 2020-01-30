2020-01-30T15:51:19+03:00
Общество

Современный детский сад на 150 мест открылся в ЖК «КМ Анкудиновский Парк»

Торжественное мероприятие прошло 29 января [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото предоставлено КМ Анкудиновский паркФото предоставлено КМ Анкудиновский парк
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В среду, 29 января 2020 года, в новом жилом комплексе комфорт-класса «КМ Анкудиновский Парк», расположенном в двух километрах от Нижнего Новгорода, состоялась торжественная церемония открытия первого детского сада. Корреспондент «Комсомолки» побывала на мероприятии и выяснила, чем уникален этот проект и когда жителям ждать следующих социальных объектов на территории ЖК.

Комфорт и безопасность

На территории детского сада оборудованы современные безопасные площадки с городками и верандами, а внутри здания есть все необходимое для комфортного пребывания воспитанников. На первом этаже находятся ясли и группы для маленьких детей, а также медицинский кабинет и пищеблок.

В кабинет врача уже закуплено все необходимое оборудование в соответствии с приказом министерства здравоохранения - в настоящий момент готовятся документы для лицензирования помещения, чтобы медики могли оказывать детям необходимую медицинскую помощь. Рядом есть процедурная для прививок и изолятор.

Пищеблок разделен на горячий, холодный и мясорыбный цеха. Каждое блюдо здесь проходит первичную и вторичную обработку: все необходимое оборудование садику подарил застройщик - группа компаний "Каркас Монолит", а кухонный инвентарь для приготовления пищи был закуплен на средства, выделенные министерством образования Нижегородской области.

В каждой группе есть раздевалка с информационными стендами для родителей - на них можно ознакомиться с распорядком дня, списком преподавателей и специалистов, меню на каждый день и поделками своих детей. Сами классы разделены на зоны - можно играть, изучать правила дорожного движения, заниматься спортом и даже ставить спектакли.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

На втором этаже расположены группы для детей старше 3 лет. Там же находится современный физкультурный зал со спортивным инвентарем - каждый воспитанник может заниматься разными видами спорта: баскетболом, волейболом, футболом, гимнастикой. А в музыкальном зале в день открытия садика уже прошел первый праздничный концерт - дети прочитали стихи, спели и станцевали для родителей и почетных гостей.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Сегодня детский сад общей площадью более трех тысяч квадратных метров уже полностью укомплектован - туда ходят 150 детей в возрасте от полутора до семи лет.

Не за горами и второй детский садик, который застройщик планирует начать строить уже в ближайшее время. Он будет почти в два раза больше, чем первый. По словам Павла Фролова, в феврале будет объявлен тендер на строительство второго садика на 280 мест и школы на 675 мест. Сроки реализации этих проектов - примерно два года. После этого социальная напряженность жилого комплекса и близлежащих деревень будет сведена к нулю.

«Большое событие для всего региона»

- Наконец-то этот день состоялся. Когда мы открывали первую очередь строительства в декабре 2017 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил капсулу времени - и спустя два года садик был построен. Дети уже начали сюда ходить, учиться, воспитываться - и это дорогого стоит. Наша цель - сделать «КМ Анкудиновский Парк» примером для всей России. Недавно к нам приезжал министр строительства Владимир Якушев, который сказал, что таких жилых комплексов должно быть больше, - отметил генеральный директор ООО «СЗ «КМ Анкудиновка», входящее в ГК «Каркас Монолит», Павел Фролов.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Значимость открытия первого детского сада на территории «КМ Анкудиновский Парк» отметили и приглашенные гости.

- Мы сегодня первую ласточку открываем в вашем удивительном жилом комплексе. Это шикарный детский сад. Честно скажу, он уникальный. Родителям повезло - таких садиков в нашей области не так много, - подчеркнул военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

А заместитель главы администрации Кстовского района Леонид Стрельцов в свою очередь отметил, что здание было построено в рамках национального проекта «Демография».

- Здание очень красивое, все приложили большие усилия к его строительству. Я желаю процветания и уверен, что это большое событие для всей Нижегородской области, - отметил он.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

«Открытие садика здорово облегчило нам жизнь»

Но больше всего открытию детского сада были рады местные жители. Родители детей, которые уже ходят в новые группы, поделились с «Комсомолкой» своими эмоциями.

- Мой 5-летний сын до этого не ходил в садик, в город не попали. Пошел сразу сюда и с большим удовольствием. Ждали очень, и это того стоит! Сынок очень доволен. Сказал, и сам садик красивый, и воспитательница хорошая. Живем в «Анкудиновском Парке» не первый год, о переезде даже разговоров нет, - делится Анастасия.

А Екатерина до этого возила своего 3-летнего сына в городской садик. Ей приходилось тратить время на дорогу и возить с собой второго ребенка, помладше.

- Открытие садика в «Анкудиновском Парке» здорово облегчило мою жизнь. Шаговая доступность, большие площади, оснащенность всем необходимым меня, как маму, не может не радовать. Ребенок ходит с удовольствием. Отвести и забрать теперь не составляет труда. А из окна я вижу, как они гуляют, - улыбается Екатерина.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

ВАЖНО

Во время открытия детского сада застройщик отметил, что в ближайшее время будет решен еще один важный вопрос, волнующий жителей. Это строительство дороги до улицы Академика Сахарова. По словам Фролова, заседание в правительстве Нижегородской области по этой теме уже назначено.

СПРАВКА КП

Сегодня ЖК «КМ Анкудиновский Парк» введено 162 000 квадратных метров жилья, проживают более 7500 человек. В целом проект предполагает 33 дома общей сложностью 522 189 квадратных метров. К окончанию строительства всего ЖК, которое запланировано на 2027 год, в комплексе будет проживать более 25 тысяч человек. К этому времени будут построены три детских сада и две школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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