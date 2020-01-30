Современный детский сад на 150 мест открылся в ЖК «КМ Анкудиновский Парк»

В среду, 29 января 2020 года, в новом жилом комплексе комфорт-класса «КМ Анкудиновский Парк», расположенном в двух километрах от Нижнего Новгорода, состоялась торжественная церемония открытия первого детского сада. Корреспондент «Комсомолки» побывала на мероприятии и выяснила, чем уникален этот проект и когда жителям ждать следующих социальных объектов на территории ЖК.

Комфорт и безопасность

На территории детского сада оборудованы современные безопасные площадки с городками и верандами, а внутри здания есть все необходимое для комфортного пребывания воспитанников. На первом этаже находятся ясли и группы для маленьких детей, а также медицинский кабинет и пищеблок.

В кабинет врача уже закуплено все необходимое оборудование в соответствии с приказом министерства здравоохранения - в настоящий момент готовятся документы для лицензирования помещения, чтобы медики могли оказывать детям необходимую медицинскую помощь. Рядом есть процедурная для прививок и изолятор.

Пищеблок разделен на горячий, холодный и мясорыбный цеха. Каждое блюдо здесь проходит первичную и вторичную обработку: все необходимое оборудование садику подарил застройщик - группа компаний "Каркас Монолит", а кухонный инвентарь для приготовления пищи был закуплен на средства, выделенные министерством образования Нижегородской области.

В каждой группе есть раздевалка с информационными стендами для родителей - на них можно ознакомиться с распорядком дня, списком преподавателей и специалистов, меню на каждый день и поделками своих детей. Сами классы разделены на зоны - можно играть, изучать правила дорожного движения, заниматься спортом и даже ставить спектакли.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

На втором этаже расположены группы для детей старше 3 лет. Там же находится современный физкультурный зал со спортивным инвентарем - каждый воспитанник может заниматься разными видами спорта: баскетболом, волейболом, футболом, гимнастикой. А в музыкальном зале в день открытия садика уже прошел первый праздничный концерт - дети прочитали стихи, спели и станцевали для родителей и почетных гостей.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Сегодня детский сад общей площадью более трех тысяч квадратных метров уже полностью укомплектован - туда ходят 150 детей в возрасте от полутора до семи лет.

Не за горами и второй детский садик, который застройщик планирует начать строить уже в ближайшее время. Он будет почти в два раза больше, чем первый. По словам Павла Фролова, в феврале будет объявлен тендер на строительство второго садика на 280 мест и школы на 675 мест. Сроки реализации этих проектов - примерно два года. После этого социальная напряженность жилого комплекса и близлежащих деревень будет сведена к нулю.

«Большое событие для всего региона»

- Наконец-то этот день состоялся. Когда мы открывали первую очередь строительства в декабре 2017 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил капсулу времени - и спустя два года садик был построен. Дети уже начали сюда ходить, учиться, воспитываться - и это дорогого стоит. Наша цель - сделать «КМ Анкудиновский Парк» примером для всей России. Недавно к нам приезжал министр строительства Владимир Якушев, который сказал, что таких жилых комплексов должно быть больше, - отметил генеральный директор ООО «СЗ «КМ Анкудиновка», входящее в ГК «Каркас Монолит», Павел Фролов.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

Значимость открытия первого детского сада на территории «КМ Анкудиновский Парк» отметили и приглашенные гости.

- Мы сегодня первую ласточку открываем в вашем удивительном жилом комплексе. Это шикарный детский сад. Честно скажу, он уникальный. Родителям повезло - таких садиков в нашей области не так много, - подчеркнул военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

А заместитель главы администрации Кстовского района Леонид Стрельцов в свою очередь отметил, что здание было построено в рамках национального проекта «Демография».

- Здание очень красивое, все приложили большие усилия к его строительству. Я желаю процветания и уверен, что это большое событие для всей Нижегородской области, - отметил он.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

«Открытие садика здорово облегчило нам жизнь»

Но больше всего открытию детского сада были рады местные жители. Родители детей, которые уже ходят в новые группы, поделились с «Комсомолкой» своими эмоциями.

- Мой 5-летний сын до этого не ходил в садик, в город не попали. Пошел сразу сюда и с большим удовольствием. Ждали очень, и это того стоит! Сынок очень доволен. Сказал, и сам садик красивый, и воспитательница хорошая. Живем в «Анкудиновском Парке» не первый год, о переезде даже разговоров нет, - делится Анастасия.

А Екатерина до этого возила своего 3-летнего сына в городской садик. Ей приходилось тратить время на дорогу и возить с собой второго ребенка, помладше.

- Открытие садика в «Анкудиновском Парке» здорово облегчило мою жизнь. Шаговая доступность, большие площади, оснащенность всем необходимым меня, как маму, не может не радовать. Ребенок ходит с удовольствием. Отвести и забрать теперь не составляет труда. А из окна я вижу, как они гуляют, - улыбается Екатерина.

Фото предоставлено КМ Анкудиновский парк

ВАЖНО

Во время открытия детского сада застройщик отметил, что в ближайшее время будет решен еще один важный вопрос, волнующий жителей. Это строительство дороги до улицы Академика Сахарова. По словам Фролова, заседание в правительстве Нижегородской области по этой теме уже назначено.

СПРАВКА КП

Сегодня ЖК «КМ Анкудиновский Парк» введено 162 000 квадратных метров жилья, проживают более 7500 человек. В целом проект предполагает 33 дома общей сложностью 522 189 квадратных метров. К окончанию строительства всего ЖК, которое запланировано на 2027 год, в комплексе будет проживать более 25 тысяч человек. К этому времени будут построены три детских сада и две школы.