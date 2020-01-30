Президент РФ Владимир Путин отметил опыт Нижегородской области в реализации проекта «Инцидент-менеджмент» в ходе осмотра подмосковного Центра управления регионов 30 января.

По словам главы государства, это яркий пример того, как бывшие жалобщики становятся народными репортерами. Именно они на местах рассказывают о том, что реально происходит в районах Нижегородской области.

Куратор регионального «Инцидента» Алексей Ушаков напомнил, что на нижегородской земле проект стартовал чуть больше года назад. За все время его работы количество отрабатываемых в месяц сообщений выросло почти в 5,5 раза.

- Мы стали в два раза быстрее реагировать на сообщения в социальных сетях. Среднее время ответа - девять часов сорок минут, - уточнил специалист. - На старте мы определили для себя четыре правила работы: человеческое отношение к людям (желание помочь), ясность и честность позиции, оперативность ответов, а также принцип «было - стало».

По словам куратора нижегородского проекта, люди стали доверять присутствию власти в сети. Некоторые авторы инцидентов, действительно, перешли из категории критиков в народных корреспондентов.

- Они постоянно информируют нас о реальной обстановке дел в том или ином районе. Кто-то сообщает про не вывезенный мусор, кто-то - про неубранный снег. Вообще спектр решаемых проблем разнообразный: от замены лампочки в подъезде до прокладки дороги в населенном пункте. В частности, с мертвой точки сдвинулся вопрос о дороге к деревне Коноплянка, - подчеркнул Ушаков.

При этом с недавних пор основным источником жалоб нижегородцев стал микроблог главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. Куратор местного «Инцидента» отметил, насколько важно для жителей иметь возможность донести до губернатора свою проблему в кратчайшие сроки.

- И, если она конструктивная, ее обязательно возьмут в работу! Личный контроль губернатора - определяющий фактор для людей, - заключил эксперт.