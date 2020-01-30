2020-01-30T18:40:41+03:00
Происшествия

По факту хлопка в подвале на Светлоярской возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел утром 30 января 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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По факту взрыва в подвале на Светлоярской возбуждено уголовное делоПо факту взрыва в подвале на Светлоярской возбуждено уголовное делоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
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По факту хлопка в подвале дома на улице Светлоярской возбуждено уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, инцидент произошел около 10:30 утра в четверг, 30 января 2020 года в пятиэтажном жилом доме на улице Светлоярской. Как выяснилось, события развивались так: в подвальном помещении слесари занимались обмером труб и обнаружили посторонний предмет, который внезапно сдетонировал.

Из дома было эвакуировано около 25 человек. Полицейские оцепили место происшествия и прилегающую территорию.

- В результате происшествия двое граждан обратились за медицинской помощью. Один из них был доставлен в лечебное учреждение, второй после осмотра медиками был отпущен домой. Здание обследовали сотрудники полиции, никаких других предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, и жители смогли вернуться в свои квартиры, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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