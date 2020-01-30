Избившего пассажирку водителя уволили из такси в Нижнем Новгороде

Инцидентов с водителями такси в столице Приволжья становится все больше. То и дело в сети появляются эмоциональные сообщения пострадавших пассажиров, которые хотели с ветерком и комфортом добраться до пункта назначения. А в итоге сталкивались с хамством и даже рукоприкладством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/757823" frameborder="0"></iframe> Таксист избил пассажирку в Нижнем Новгороде.

«Сказал вылезать из машины»

На днях жертвой неуравновешенного таксиста стала молодая нижегородка. Вместо того, чтобы отвезти клиента на работу, водитель набросился на нее с кулаками. Как рассказал муж пострадавшей, такси было заказано в полдевятого утра. Через четверть часа автомобиль стоял у подъезда в ожидании пассажира.

- Она села в него, но, как оказалось, таксисту не выгодно везти ее на его «Тигуане». Моя жена решила доплатить 200 рублей к заказу, но он даже на эту просьбу отказался ее везти и сказал вылезать из машины, - пояснил аноним.

Девушка согласилась с одним условием: она хотела дождаться другого такси в его «Тигуане» из-за плохого самочувствия.

- У нее была температура +38. На что водитель начал ее оскорблять и вышвыривать из машины. В конечном итоге он вышвырнул ее и избил. Заказ был от Ильинки до центра Сормова, стоил 273 рубля, - уточнил муж потерпевшей.

Выяснять отношения с горе-водителем семейная пара решила через правоохранительные органы. В день инцидента молодая женщина написала заявление в полицию.

- В настоящее время организована проверка по факту нападения на пассажира такси. По ее окончании будет принято процессуальное решение, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Тем временем стало известно, что таксиста, распустившего руки, уволили.

- Проведение водителя недопустимо. Он грубо нарушил все мыслимые правила. Мы навсегда заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса и принесли извинения девушке. В случае необходимости мы готовы предоставить все данные об этом заказе сотрудникам полиции, - заверили в пресс-службе «Яндекс. Такси».

«Стою на дороге. Дядя высадил»

Неприятная история приключилась с несовершеннолетним пассажиром такси «Ситимобил». До рукоприкладства, к счастью, не дошло, однако седых волос у родителей ребенка прибавилось.

- Сегодня в школьном чате прочитал дикую историю. Мальчика девяти лет родители в Нижнем Новгороде посадили на такси, а водитель высадил его по дороге, не довезя до нужного адреса, - сообщил аноним в одном из нижегородских пабликов.

Со слов матери, сына нужно было отвезти к бабушке. Время было не позднее, однако на улице к тому моменту уже стемнело.

- Приехала белая «Лада», водитель с виду нормальный. Ребенка посадила, отправила, - рассказала нижегородка.

Прошло сорок минут, но мальчик до бабушки так и не доехал. Обеспокоенная мать принялась названивать сначала сыну, потом водителю. Но ни тот, ни другой не отвечали. Спустя некоторое время, ребенок все же взял трубку.

- Говорит: «Стою на дороге. Дядя высадил», - поделилась женщина.

В пресс-службе компании «Ситимобил» заявили, что начали разбираться в данной ситуации сразу же, как в сети появилась информация об инциденте. Жалоб от клиента, сделавшего заказ, в службу поддержки не поступало.

- Нам также не удается связаться с клиентом напрямую, чтобы выяснить все детали лично. В настоящий момент мы пытаемся узнать подробности этой поездки, чтобы опровергнуть или подтвердить данную информацию, - заключили в компании.

Или вот еще один вопиющий случай с участием таксистов. В начале ноября 2019 года нижегородские таксисты учинили расправу над пассажиром, который отказался платить за поездку. Не выдержав такой атаки, потерпевший упал на землю и ударился головой об асфальт. Вскоре мужчина скончался. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

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