Крики и звон посуды: нижегородка ругается матом и не дает соседям спать по ночам

На дикие крики соседки и шум жалуются нижегородцы, живущие в доме на улице Райниса в Нижнем Новгороде. При этом ночные сеансы могут длиться порядка трех-четырех часов. О том, что их терроризирует пожилая женщина, люди рассказали в программе «Кстати».

По словам Натальи Рязановой, проживающей в доме на улице Райниса, помимо ночных «концертов», ее соседка любит вызывать полицию и жаловаться, что ее травят.

- Она постоянно вызывает наряд полиции, заявляет, что ее травят, может и в три часа ночи начать колотить во что-то металлическое, начать кричать, - рассказала Наталья Рязанова.

Кстати, по словам жителей дома, на демонстрируемом видео, их соседка еще выражается весьма сдержанно.Нередко ночные крики полны матов, люди не спят ночами, а ситуация ухудшается с каждым днем.

Как выяснилось, у женщины есть родственники, но проблемы соседей им не интересны. По словам самих жильцов, сын пожилой женщины не советовал им обращаться в полицию, так как они все равно ничего не добьются.

На примере этой истории, «Комсомолка» решила разобраться, есть ли выход в этой ситуации, и что делать, если вас терроризирует сосед, имеющий все признаки психического заболевания.

Беспокойная соседка голосом и кастрюлями терроризирует жителей.Шумовая атака на целый дом - беспокойная соседка голосом и кастрюлями терроризирует жителей. Пожилая пенсионерка живет одна, у нее есть родственники, но они на страдания соседей внимания не обращают. А шумовые атаки продолжаются едва ли не каждую ночь.

Мнение врача-психиатра

Комментируя ситуацию, врач-психиатр одной из нижегородских клиник Феликс Банщиков ссылается на "Федеральный закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Согласно ему, человека можно госпитализировать в психиатрическую больницу без согласия в случае, если он опасен для себя или окружающих. Еще одной причиной может быть неспособность себя обслуживать.

- В данном случае прямой опасности нет, и бабушка вполне способна себя обслуживать (самостоятельно есть, пить, передвигаться по квартире и т.д). С другой стороны, громкий шум в ночное время, является административным правонарушением. И по этому поводу может быть подано письменное заявление в полицию, которое она будет обязана рассмотреть. И вот уже при рассмотрении заявления, необходимо добиваться психиатрического освидетельствования, которое может назначить только суд, - рассказал Феликс Банщиков.

Мнение юриста

Как разъяснила адвокат НО НКА «Чайка и коллеги» Светлана Коротина, ситуация и правда сложная. По ее мнению, жильцам все равно желательно найти общий язык с сыном соседки, которая явно нуждается в помощи специалистов. Между тем, все зависит от того, признана ли женщина недееспособной и назначен ли сын ее опекуном.

Опекун или не опекун?

Если сын не является опекуном шумной женщины, то его можно попросить выйти в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным. После признания, сын (или другой человек при его отказе) будет назначен опекуном.

Если же он уже является официальным опекуном, то соседи могут написать жалобу в органы опеки и попечительства о ненадлежащем исполнении им своих обязанностей.

Также опекун без согласия больной, может дать письменное разрешение на проведение психиатрического освидетельствования, либо на помещение в стационар.

Если он не опекун

Как поясняет адвокат, если сын героини сюжета – не ее опекун, то нужно попросить его уговорить женщину пустить врача психиатра в квартиру, а потом пройти психиатрическое освидетельствование или лечение в стационаре.

- Если бабушка отказывается, нужно взять письменный отказ от освидетельствования, это должен сделать врач-психиатр. При наличии письменного отказа и явных симптомах психиатрического заболевания, врач сам может выйти с административным иском в суд о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. После освидетельствования в больнице, при наличии оснований, уже сама психиатрическая больница может выйти в суд с административным иском о госпитализации гражданина в медицинское учреждение оказывающее психиатрическую помощь в недобровольном порядке, - разъяснила Светлана Коротина.

Если сын отказывается решать проблему?

Если сын категорически не идет на разрешение сложившейся ситуации, жильцам придется собирать доказательства о том, что действия больного человека могут угрожать ей самой и окружающим. К таким факторам относится открытый газ, вода, угрозы в адрес жильцов. Людям также придется вести аудио- и видеозаписи, собирать статистику вызовов различных служб по звонкам своей шумной соседки.

Кроме того, нужно обязательно написать заявление о привлечении к административной ответственности женщины за нарушение тишины в ночное время.

- При наличии вышеуказанных доказательств, советую обратиться в прокуратуру с коллективным заявлением, поскольку прокуратура также имеет право выйти в суд с административным иском о госпитализации гражданина, - порекомендовала адвокат.

Напомним, в декабре в Нижнем Новгороде был арестован Юрий Кондратьев, который на протяжении двух лет включал своим соседям по ночам лошадиное ржание. Мужчину обвинили в психологическом насилии над соседями.