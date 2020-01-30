«Как они асфальт к снегу прикрепили?»: «Снежно-ямочный» ремонт дорог удивил жителей Дзержинска

Учитывая постоянные жалобы нижегородцев на состояние дорог, они должны быть рады любому дорожному ремонту. Но нет – необычный «снежно-ямочный» ремонт, проведенный на улицах Дзержинска, удивил даже бывалых автомобилистов.

- Зимний вариант ямочного ремонта в Дзержинске, - поделились снимками жители Дзержинска в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Ну, конечно, без нанотехнологий не обошлось, а иначе как бы они асфальт к снегу прилепили.

Мнения нижегородцев о проведенном ремонте разделились. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Мнение нижегородцев о проведенном ремонте разделилось. В то время как одни искренне удивлялись такому подходу, другие - уверяли, что это обычная технология для зимы.

- В Дивееве один в один такая же история, - подтвердил Петр Киселев.

- Это не яма, уже асфальт, - согласился Евгений Каленев.

- Давайте ждать лета! Ямы будут больше, их будет больше, квадратных колёс будет больше, как и дырявых. Зато по технологии, - предложил Максим Уккола. - Нет ямы - уже хорошо. Радоваться надо, а они гневные постики в вк закидывают.

Как заверили в администрации, такой ремонт лишь временная мера. ФОТО: "Нижний Новгород. Без Цензуры".

К слову, как сообщили в администрации Дзержинска, проведенный ремонт лишь временная мера. Как только позволит погода, дорожный ремонт будет проведен по стандартной схеме.

- С целью обеспечения комфортного движения транспорта подрядные организации проводят ямочный ремонт дорог литым асфальтом на особо опасных участках дорожной сети города, - сообщили в администрации Дзержинска. - Отметим, что данные меры имеют временный характер. Комплексные работы по ремонту дорожного полотна будут начаты при наступлении благоприятных погодных условий.