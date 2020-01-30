Нижегородские предприятия смогут принять участие в Международном инновационном форуме «МетролЭКСПО-2020», который пройдет с 20 по 22 мая в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Организаторы - Министерство промышленности и торговли РФ и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) при поддержке Правительства РФ.

Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, на форуме будут представлены новейшее современное оборудование, технологии и сервисы, разработчиками которых выступают ведущие российские и зарубежные предприятия, крупнейшие разработчики, производители и потребители измерительной техники.

Основные темы форума: метрологическое обеспечение национальных проектов, цифровая трансформация экономики, приборостроение в свете новой системы единиц СИ, развитие метрологии в условиях «регуляторной гильотины» и импортозамещения. Эти и другие актуальные вопросы обсудят в форматах открытых дискуссий и круглых столов.

- У нижегородцев большой опыт в реализации национальных проектов, в регионе много инновационных проектов, IT-технологий, так что нам есть что показать и чем поделиться. Кроме того, участие в форуме – это возможность вместе с коллегами со всей страны сформировать алгоритмы, которые помогут предприятиям выйти на мировой рынок, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Участниками форума станут представители международного бюро мер и весов, Международной организации законодательной метрологии, Евроазиатской метрологической организации КООМЕТ, федеральных органов власти и госкорпораций, крупнейшие разработчики, производители и потребители измерительной техники, учёные Российской академии наук и отраслевые эксперты.

- Ежегодно на выставке презентуются лучшие разработки в сфере метрологического обеспечения, цифровых технологий для производства и услуг. Центры стандартизации, метрологии и испытаний ПФО, а в их числе и Нижегородский ЦСМ, также примут участие в экспозиции выставки и деловой программе Форума, - добавил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Заявку на участие можно оставить на официальном сайте Форума metrol-expo.ru до 1 марта 2020 года.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, «12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы».

Справка

Международный инновационный форум и выставка «МетролЭКСПО-2020» пройдет на площадке КРОКУС ЭКСПО (г. Москва). Мероприятие приурочено ко Всемирному дню метрологии. За всю историю существования форум стал ведущей площадкой для выработки решений по вопросам обеспечения единства измерений, для демонстрации достижений отечественного и зарубежного приборостроения, а также обмена опытом между промышленниками и метрологами.

Традиционной рабочей площадкой для специалистов-метрологов станет 5-й Всероссийский съезд метрологов и приборостроителей.